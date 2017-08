Samsung Galaxy Note FE : le Galaxy Note 7 renaît de ses cendres

L’affaire du Samsung Galaxy Note 7 pourrait enfin trouver une fin heureuse. A plusieurs reprises, nous avons entendu parler d’un retour du Note 7 mais rien n’avait été officiellement confirmé par le principal intéressé. Désormais, c’est chose faite : le Galaxy Note 7 va renaître sous le nom Galaxy Note FE.

Le libellé « FE » n’a évidemment rien à voir avec le terme « feu », ce qui serait un mauvais clin d’oeil aux accidents de batterie à l’origine de l’arrêt ou de la non commercialisation de la phablette Samsung. Le Note FE correspondant à Note Fan Edition.

À travers un communiqué de presse diffusé il y a deux jours, Samsung nous apprend que sa phablette Galaxy Note FE sera disponible à partir du 7 juillet 2017. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne s’agit pas du Galaxy Note 7 simplement remis en vente, enfin pas tout à fait. Ce « nouveau » modèle embarque des composants des Note 7 reconditionnés ainsi que des composants de terminaux non ouverts.

Ce n’est pas pour cela que vous aurez le droit à une nouvelle fiche technique. Cette dernière reste sensiblement identique au Galaxy Note 7 que j’avais pris en main le temps d’une soirée. C’est surtout au niveau de la batterie que le changement se fait sentir. Ce composant, mis en cause dans l’affaire que nous connaissons tous, a été remplacé par une batterie de plus petite capacité (3200 mAh au lieu de 3500 mAh) et surtout qui a passé une série de tests pour vérifier sa stabilité et sa conformité.

L’affichage reste identique au modèle d’origine (écran QHD de 5,7″) mais les deux processeurs proposés suivants les marchés (Snapdragon 820 et Exynos 8890) ont été remplacés par un Snapdragon 821. La mémoire vive et l’espace de stockage restent inchangés, à savoir respectivement 4Go et 64Go. Il conservera aussi son lecteur d’empreintes digitales et son scanner d’iris.

Samsung a également prévu de mettre à jour le système de ce Galaxy Note pour proposer la même interface que celle disponible sur le dernier haut de gamme de la marque, le Galaxy S8.

Comme vous le savez sûrement déjà, le créateur du Note 7 et donc du Note FE va également commercialiser à la fin de l’été son modèle suivant, le Galaxy Note 8. Cela explique probablement pourquoi le Note FE sera proposé en quantité limitée (400 000 exemplaires en Corée du Sud). Pour le moment, rien n’a été communiqué sur une éventuelle vente de ce modèle en dehors de la Corée.

En Corée, le Samsung Galaxy Note Fan Edition sera commercialisé à un tarif de 699 600 won, soit environ 535 euros. Si le géant coréen décidait de le commercialiser en dehors du territoire national, il pourrait être une alternative moins chère au Galaxy S8 et au prochain Galaxy Note 8. Il reste à savoir si le grand public (ou uniquement les fans) aura encore une petite appréhension à acheter ce nouvel appareil.

