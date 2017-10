Test du devolo dLan 550+ WiFi Starter Kit

Vous souhaitez étendre la couverture de votre réseau, le CPL ou « Courant Porteur en Ligne » est clairement une solution à envisager. Je vous présente donc le Starter Kit devolo dLAN 550 + WiFi qui va utiliser le réseau électrique de votre domicile pour amener votre connexion internet dans la pièce qui vous intéresse mais également mettre à disposition un réseau Wi-Fi.

Contenu de la boite

Ce kit devolo dLAN 550+ WiFi est livré dans une boite semblable aux autres produits de la marque : un visuel et la référence du produit sur le dessus, les points forts du kit mais également les codes couleurs de la marque.

En ouvrant, on découvre les deux blocs CPL, un câble ethernet de 2m ainsi qu’une documentation expliquant en quelques pages et en plusieurs langues, comment mettre en place ce kit CPL de la marque devolo.

Nous allons voir un peu plus loin que la mise en route du kit CPL est aisée et rapide.

Présentation

Tout comme le Starter kit devolo dLan 1200+, le dLan 550+ WiFi Starter Kit est constitué de deux boîtiers CPL. Le premier doit être connecté à votre box tandis que le second est à placer où vous le souhaitez chez vous, le but étant d’amener votre connexion internet dans la pièce concernée.

Identiques en apparence – deux boîtiers rectangulaires d’un blanc immaculé – nous allons voir qu’ils ont chacun leur fonction. Par contre, contrairement aux boîtiers du kit dLan 1200+, ceux-là ne contiennent pas de grille d’aération mais cela ne semble pas nécessaire. En effet, je n’ai pas trouvé que les boîtiers chauffaient.

Comme indiqué un peu plus haut, les deux appareils se ressemblent beaucoup. Il s’agit de deux blocs rectangulaires avec des angles légèrement arrondis. Ils sont tous deux pourvus d’une prise de courant intégrée et d’un logo devolo sur la face avant.

Cela signifie qu’en branchant les boîtiers, vous ne condamnez pas une prise de courant. On peut également noter que les boîtiers peuvent être insérés deux les deux sens : la prise ethernet vers le haut ou vers le bas. C’est bien pratique quand la prise murale est trop proche du sol, ce qui peut empêcher l’insertion du câble réseau.

J’en profite pour rappeler qu’il est conseillé de brancher les boîtiers CPL directement sur la prise murale et non sur une multiprise. Par contre, cette dernière peut ensuite être branchée sur la prise femelle du boîtier devolo.

Maintenant, regardons les différences. Le boîtier dLan 550 duo+, celui connecté à votre box, présente un « interrupteur » en bas de la tanche de droite, un orifice pour le reset (en façade avant) et deux prises ethernet sur le dessous.

L’autre boîtier, le dLan 550 WiFi contient deux boutons en façade : l’un pour l’appairage avec le premier adaptateur et le second pour activer / désactiver le WiFi. Sur la tanche inférieure, devolo a positionné une seule prise ethernet ainsi que l’orifice pour la réinitialisation du boîtier.

Mise en place du kit CPL

Si vous suivez les indications présentes dans la documentation, vous vous rendrez compte que votre kit est installé et fonctionnel en quelques minutes.

Comme indiqué un peu plus, le premier adaptateur est à brancher à côté de la box, en sachant que les deux appareils (box et module CPL) sont à relier via le câble ethernet fourni dans la boite.

Le deuxième adaptateur devolo doit maintenant être branché sur une prise de courant dans une pièce proche du premier boitier (moins de 10m). Une fois configuré, vous pourrez déplacer ce second boitier dans une autre pièce. Rappelez-vous, pas besoin de se poser de question car en branchant l’adaptateur, vous ne condamnez aucune prise.

Une fois les deux modules branchés, il vous reste à les synchroniser entre eux. Pour ce faire, vous allez tout simplement utiliser le bouton physique (en forme de maison) présent sur le module WiFi. Vous pouvez ensuite sécuriser la connexion via le bouton présent sur la tranche du boîtier duo+ (celui relié à la box).

Pour connecter un terminal au réseau WiFi disponible depuis le branchement des modules CPL, pensez à noter la clé WiFi inscrite au dos du boitier.

Pour la connexion filaire, vous disposez d’une prise ethernet (10/100) disponible dans chacun des boîtiers, la deuxième prise du boitier duo+ servant pour se connecter à la box.

Les applications my devolo App et devolo Cockpit

Comme cela a été décrit dans le test du dLan 1200, le Starter Kit dLan 550+ WiFi est pilotable depuis l’application gratuite My devolo App (iOS ou Android) mais aussi depuis devolo Cockpit. Vous pouvez donc effectuer vos réglages depuis votre terminal mobile ou depuis votre ordinateur.

En branchant le boitier CPL, vous vous trouvez avec un nouveau réseau Wi-Fi (devolo-b93 dans mon cas) mais grâce à la fonction WiFi Clone, vous pouvez hériter des paramètres réseau de votre box pour ne former qu’un seul et même réseau WiFi. Vous n’aurez plus à passer de l’un à l’autre en fonction des pièces où vous situez. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre box doit être compatible WPS.

Toujours avec la même application, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités dont le paramétrage des options de sécurité de votre Kit CPL, l’ajout un contrôle parental, la définition de plages horaires et même la possibilité d’offrir un accès WiFi invité.

Performances

Ce kit nommé dLan 550+ est capable de transférer des données à un débit théorique de 550mbits/s (et 300mbits/s en WiFi), théorique car il est rare d’obtenir les maximums indiqués par les constructeurs. L’application devolo Cockpit annonce plutôt un débit autour de 300mbits (37Mo/s) tandis que pour le WiFi, une autre application m’indique un débit maximum annoncé est de 144mbits/s (18Mo/s).

Après avoir effectué des essais dans plusieurs pièces, je suis arrivé à un débit qui varie en moyenne entre 8 et 9Mo/s et en filaire et autour de 5Mo/s en Wi-Fi. C’est donc au-dessous du débit annoncé par devolo mais leurs données sont obtenues dans des conditions optimales et je suis sûr de ne pas disposer des mêmes. En effet, le facteur « installation électrique » est à prendre en compte et à moins que vous ayez vous même effectué l’installation électrique de votre domicile, il est difficile de savoir comment cela a été fait.

Je vous rassure, ce Starter Kit convient pour offrir une connexion à tous vos terminaux (smartphones, ordinateurs, Android TV et consoles de jeux). Même si cela peut paraître évident pour certains, je tiens à préciser qu’il est possible de bénéficier des deux connexions (Wi-Fi et filaire) en même temps.

On peut d’ailleurs noter que même si le produit se trouve dans une gamme inférieure à celle du 1200, on retrouve quelques points communs comme l’application devolo Cockpit ou encore les fonctions Move & Clone.

Prix et disponibilité

Ce kit de démarrage dLan 550+ Wi-Fi est affiché au tarif de 129,90€ sur le site devolo mais vous pouvez aussi le trouver chez des revendeurs partenaires comme Boulanger, Darty ou encore Amazon.

Je rappelle également que le produit bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Conclusion

Avec ce kit de démarrage CPL dLan 550+ WiFi, vous pouvez rapidement et facilement étendre le réseau de votre domicile à l’aide du courant électrique. Ce qui est pratique, c’est qu’en installant ce kit, vous disposez de ports ethernet mais aussi d’un réseau WiFi, le tout sans condamner aucune prise de courant.