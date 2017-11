The G-Lab : les nouveautés présentées à la Paris Games Week

Juste avant l’événement Jeux vidéo du début du mois de novembre, la Paris Games Week, The G-Lab annonçait la sortie de sa nouvelle génération de périphériques pour joueurs. Pour ne pas gâcher la surprise, la marque avait juste dévoilé le nom des nouveaux produits : la souris Kult Promethium, le clavier Keyz Carbon et le casque Korp Selenium. Maintenant que nous en savons plus et en attendant un test complet, voici leurs principales caractéristiques.

Lors de l’événement, vous pouviez découvrir et essayer différents produits sur un stand où l’équipe The G-Lab vous proposait également de jouer à Rocket League en 3 contre 3.

Avec ce clavier mécanique Keyz Carbon, The G-Lab offre une nouvelle possibilité au joueur de s’améliorer pour un prix réduit. Avec son châssis en métal, sa résistance à toute épreuve (50 millions de frappes), ses 12 raccourcis multimédia et ses systèmes anti-ghosting, N-Key rollover et Windows Lock, il est paré pour affronter toutes les parties de vos jeux préférés. Il est disponible au tarif de 49,90€.

Avec la Kult Promethium, le joueur bénéficie d’une souris ergonomique pour assurer le meilleur confort possible, ce qui est très important quand on passe des heures devant son écran. Ensuite, The G-Lab l’a conçu programmable : 6 boutons paramétrables à l’aide d’une application dédiée, réglage des DPI (jusqu’à 4000dpi) et sélection de la couleur du rétroéclairage. Au final, pour moins de 30€, vous avez une souris précise et personnalisable pour s’adapter à votre type de jeu.

Pour finir, le casque Korp Selenium va permettre de vous plonger en immersion mais également de communiquer avec vos partenaires de jeu grâce à son micro rétractable et flexible. Il a été conçu pour s’adapter à toutes les têtes et avec un son X-Tra bass et son mode vibration, tout est fait que vous sentiez à l’aise et au centre du jeu.

Grâce à sa prise USB, ce casque de 49,90€ peut être utilisé sur PC mais également sur consoles (PS4, PS Vita).

Actuellement, certains de ces nouveaux produits sont disponibles sur des sites marchands mais sachez qu’ils sont en cours de livraison chez les distributeurs. Ils seront donc tous disponibles en magasin et sur les sites partenaires à partir de la fin du mois.