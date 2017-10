Wiko annonce le lancement du Wiko Lenny 4 Plus

Après les Wiko Harry et Wiko Lenny 4 dévoilés au mois d’août dernier, la marque française revient avec un nouvel appareil, une déclinaison « grand format » du Lenny4. Il y a deux jours, Wiko Mobile a dévoilé le Wiko Lenny4 Plus, un smartphone vendu moins de 100€ et disponible dès la semaine prochaine.

Ce tout nouvel appareil Wiko est animé par un processeur Quad-Core cadencé à 1,3Ghz couplé à 1Go de mémoire vive, 16Go d’espace stockage et à une puce GPU Mali 400MP2. Le Lenny4 Plus accepte aussi une seconde carte Sim ou une carte micro-SD permettant d’ajouter jusqu’à 64Go supplémentaire.

Il dispose d’un écran IPS HD de 5,5″. Le fait de passer d’un écran de 5″ sur le Lenny4 à une diagonale de 5,5″ sur celui-ci permet à son propriétaire d’afficher deux fenêtres en même temps via l’option Multifenêtre.

A part la diagonale de l’écran, le reste de la fiche technique du Lenny4 Plus semble identique à celle du Lenny4 disponible depuis un mois et demi.

Vous pourrez vous essayer à la photo avec le capteur principal de 8Mpx capable de capturer des vidéos en Full HD ou plutôt à l’auto-portrait ou au selfie avec l’APN de 5Mpx en façade, capteur accompagné d’un flash led. Vous pourrez bien entendu essayer les différents modes proposés et tester le Time Lapse qui accélère la séquence filmée.

En termes de connectivité, tout y est à une exception près : le Lenny4 Plus fait l’impasse sur la 4G LTE. Il faut se contenter du H+. Pour le reste, il embarque les technologies suivantes : WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, USB2.0 et GPS.

Enfin, il présente des dimensions de 156 x 79 x 9.35 mm pour un poids de 160g et embarque une batterie de 2500mAh. Selon Wiko, elle permet au terminal de rester éloigné de toute prise pendant 269h en veille et 15h en 3G.

Il est livré sous Android 7 Nougat avec l’interface Wiko UI.

Pour finir, le Wiko Lenny4 Plus sera disponible à partir du 9 octobre – lundi prochain – à un tarif de 99€. En termes de prix, Wiko a décidé de ne faire aucune différence entre le Wiko Lenny4 et son écran de 5″ et son grand frère présenté ici, le Lenny4 Plus.

Vous le trouverez sur Wikomobile et auprès de tous les revendeurs de la marque. Vous aurez le choix parmi 5 nuances : Noir, Bleen, Or, Or Rose et Vert.