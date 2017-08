Lancement des smartphones Wiko Harry et Lenny 4

Alors que certains profitent de cette période pour se reposer, d’autres continuent de travailler pour occuper l’espace. Encore une fois, je parle de la marque française Wiko qui ne cesse de dévoiler de nouveaux appareils. Après les Wiko WIM, Jerry 2 et Sunny 2, Wiko annonce le lancement des Harry et Lenny 4.

Le Wiko Harry, smartphone compact arborant un écran IPS HD de 5″ et une coque arrière en métal est doté d’une puce Quad-Core cadencé à 1,3Ghz couplé à 3Go de mémoire vive et à 16Go d’espace disque. Il peut recevoir une seconde carte Sim ou une carte mémoire pour gonfler un peu l’espace disponible pour l’utilisateur (128Go max).

Il dispose d’un capteur principal de 13Mpx capable de capturer des vidéos en HD à 30fps et d’un capteur spécial selfie de 5Mpx.

En termes de connectivité, le Wiko Harry offre la compatibilité 4G (catégorie 4), le Wi-Fi (802.11 b/g/n), le Bluetooth 4.0 et l’USB 2.0.

Enfin, il est livré sous Android 7 Nougat avec une batterie de 2500mAh. Vous pourrez choisir parmi 3 coloris (Or, Bleen ou Anthracite).

Quant au Wiko Lenny, il bénéficie d’une nouvelle version, très proche de son prédécesseur sorti il y a un peu plus d’un an : design métallique, couleurs variés et écran HD de 5″. La version 4 de ce modèle comprend aussi une puce Quad-Core cadencé à 1,3Ghz, 16Go de Rom extensible avec une carte micro-SD (64Go max) et toujours 1Go de Ram.

Le Wiko Lenny 4 peut aussi recevoir une seconde carte Sim mais pour moins de 100€, il faut accepter de faire l’impasse sur la 4G. Par contre, vous disposerez du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi (802.11 b/g/n) et de l’USB 2.0.

Vous pourrez profiter des fonctions photo grâce aux deux capteurs présents au sein de l’appareil : 5Mpx à l’avant et 8Mpx avec flash sur le dos. Il sera possible d’enregistrer des vidéos en Full HD à 30fps.

En termes de dimensions, le Lenny 4 est moins large, plus léger mais un peu plus épais. C’est pour la bonne cause : la batterie passe de 2000mAh sur le Lenny 3 à 2500mAh sur le Lenny 4.

Il est également livré sous Android 7 Nougat et proposé à la vente avec 5 coloris se coque (Noir, Or, Or Rose, Bleen et Vert).

Le Wiko Harry sera disponible dès le 18 août prochain à 129,99€ sur Wikomobile et chez tous les revendeurs partenaires tandis que le Wiko Lenny 4 arrivera le 21 août à un tarif de 99€.

Ce diaporama nécessite JavaScript.