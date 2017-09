ZenyWay : la première version du gestionnaire de mots de passe ZenyPass est disponible

Il y a un peu plus d’un an, je vous parlais d’un nouvel acteur dans le domaine des gestionnaires de mot de passe, à savoir ZenyWay. Après une campagne Kickstarter lancée en 2016 et une phase de tests réalisée depuis quelques mois, ZenyWay vient d’annoncer la sortie de la première version de son application ZenyPass.

Certains vont probablement penser très fort « encore une application de gestion de mots de passe ». Ils n’ont pas totalement tort mais en regardant de plus près, vous verrez qu’elle se distingue des autres sur plusieurs points. Même si elle n’en est qu’à sa première version, ZenyPass est une solution simple pour la gestion et la synchronisation de ses mots de passe.

Une application multi-support

Actuellement, la plupart des gestionnaires de mots de passe propose leur solution sous la forme d’une application mobile compatible uniquement avec certains OS. ZenyWay a pris le parti d’offrir en premier lieu une application accessible à tous et facilement, quel que soit le support, l’OS ou le navigateur…enfin presque.

ZenyPass se présente sous la forme d’une application web accessible depuis les principaux systèmes d’exploitation : Windows, MacOS (OS X), Linux, iOS (version 10 minimum) et Android (version 5 minimum).

Pour les navigateurs, vous pouvez utiliser Chrome, Safari, Firefox et Opera. Pour le moment, ZenyPass fait l’impasse sur Internet Explorer et Edge.

L’avantage est que cela ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur ou terminal mobile.

De nouvelles fonctions vont arriver

Si vous n’avez rien installé sur votre appareil, alors vous n’aurez rien à faire lors des prochaines mises à jour. Du fait que ce soit une application web, vous bénéficierez automatiquement des nouvelles fonctionnalités.

C’est bien de parler du futur me direz-vous mais actuellement que peut-on faire avec ZenyPass ?

Que propose ZenyPass ?

Si vous vous êtes déjà créé un compte, vous avez dû vous rendre compte que ZenyPass propose pour le moment un nombre restreint de fonctionnalités mais cela va changer. Si l’on en croit le contenu du site web, leur nombre va s’étoffer.

Actuellement, vous pouvez enregistrer vos identifiants et mots de passe, y associer des mots clés (ou étiquettes) et vous connecter directement aux sites web concernés.

L’intérêt de cette solution est que votre coffre-fort numérique est accessible depuis un simple navigateur en sachant que l’affichage s’adapte au support (responsive design).

Cela peut paraître peu mais c’est déjà le principal quand on veut sauvegarder ses identifiants. J’en profite pour préciser que toute modification réalisée est automatiquement synchronisée et donc instantanément disponible sur un autre appareil.

Toutes les données sont chiffrées et le mot de passe ZenyPass nécessaire lors de la connexion ne transite pas sur le web et n’est pas enregistré sur les serveurs. ZenyPass est une solution dite « zero knowledge ». Enfin, ZenyPass autorise l’accès que si la machine depuis laquelle vous vous connectez a été validée au préalable (par vos soins).

Pour ceux qui ne sont pas rassurés par les solutions « cloud », sachez que toutes les données sont enregistrées sur des serveurs situés en Europe.

Les fonctions à venir

Parmi les nouveautés à venir, ZenyWay a déjà prévu plusieurs sujets :

Suppression d’appareils autorisés . Parmi les nouveautés imminentes, ZenyPass devrait rapidement permettre aux utilisateurs de supprimer les appareils autorisés. Je rappelle que cette autorisation est nécessaire (avec votre mot de passe ZenyPass) pour accéder à votre coffre-fort numérique. Cela pourrait être bien utile si vous vous séparez d’un des terminaux depuis lequel vous vous connectiez.

. Parmi les nouveautés imminentes, ZenyPass devrait rapidement permettre aux utilisateurs de supprimer les appareils autorisés. Je rappelle que cette autorisation est nécessaire (avec votre mot de passe ZenyPass) pour accéder à votre coffre-fort numérique. Cela pourrait être bien utile si vous vous séparez d’un des terminaux depuis lequel vous vous connectiez. Le contrôle des accès . Il sera possible à tout moment de savoir quels sont les appareils connectés à votre compte ZenyPass. Vous pourrez également verrouiller votre compte ou vous déconnecter d’un autre appareil, tout ceci à distance.

. Il sera possible à tout moment de savoir quels sont les appareils connectés à votre compte ZenyPass. Vous pourrez également verrouiller votre compte ou vous déconnecter d’un autre appareil, tout ceci à distance. Import d’identifiants et de mots de passe . Si vous décidez de changer de gestionnaire de mots de passe pour utiliser ZenyPass, l’import de tous vos identifiants existants peut être un frein. Bientôt, ce ne sera qu’un vague souvenir car la solution de ZenyWay intégrera cette fonctionnalité.

. Si vous décidez de changer de gestionnaire de mots de passe pour utiliser ZenyPass, l’import de tous vos identifiants existants peut être un frein. Bientôt, ce ne sera qu’un vague souvenir car la solution de ZenyWay intégrera cette fonctionnalité. Partage de données entre utilisateurs . Même si l’éditeur ne donne pas plus de détails, on peut penser qu’il sera possible de partager un ou plusieurs accès (identifiants et mots de passe) avec d’autres personnes.

. Même si l’éditeur ne donne pas plus de détails, on peut penser qu’il sera possible de partager un ou plusieurs accès (identifiants et mots de passe) avec d’autres personnes. Recherche avancée. Quand vous ne gérez qu’un nombre limité d’identifiants, la recherche n’est clairement pas une fonction prioritaire. Par contre, si le nombre s’agrandit, cela peut vite le devenir. Avec cette fonctionnalité ZenyPass devrait proposer plusieurs champs de recherche. Tout ceci est évidemment à confirmer.

Il reste maintenant à espérer que ces fonctionnalités, en plus de celles encore restées secrètes, arrivent rapidement.

Un tarif en fonction de votre utilisation

Rappelez-vous ! Lors de l’annonce du développement de ZenyPass, ZenyWay avait indiqué que le mode de tarification serait différent de celui de ses concurrents. La start-up française préférait proposer un paiement unique plutôt qu’un abonnement annuel ou mensuel. En annonçant le lancement de cette première version, ZenyWay a confirmé ses dires.

Tout d’abord, vous allez pouvoir utiliser une version gratuite non limitée dans le temps. En plus, ZenyWay profite de ce lancement pour proposer des offres promotionnelles.

Jusqu’au 30 septembre, vous pourrez vous créer un compte et gérer jusqu’à 15 identifiants gratuitement, au lieu des 5 autorisés normalement.

Le mois prochain, le plafond redescendra à 5 identifiants. Ensuite, il faudra passer à la caisse. Encore une fois, ZenyWay innove en proposant deux solutions : une offre « à la carte » pour ceux qui ne veulent gérer que quelques identifiants complémentaires ou une « licence Premium » pour ne plus être limité du tout.

À titre d’exemple, il est possible d’ajouter de 1 identifiant (0,99€ au lieu de 1,49€) à X identifiants complémentaires (10 pour 6,94€ au lieu de 9,94€). Ce sont des exemples pour une « consommation » à la carte. Cela permet à chacun de faire en fonction de ses besoins.

Quant à la licence Premium, elle coûtera 49€ pendant l’offre de lancement pour ensuite passer à 69€. Je rappelle qu’il n’y a ni abonnement, ni durée limite d’utilisation. Vous payez ce montant une seule fois et vous pourrez gérer autant d’identifiants que vous le souhaitez.

Je ne manquerai de vous tenir informé dès que j’aurai testé le compte ZenyPass que je me suis créé suite à cette annonce.

Si vous voulez vous créer votre propre compte et essayer la solution, RDV sur cette page.