A Girl Is A Gun : faites la révolution avec Denise Richards sur Blackpills

Après un mois de septembre ayant donné naissance à 4 nouveaux titres dont Super High, Blackpills a annoncé il y a quelques jours une deuxième série pour le mois d’octobre : A Girl Is A Gun est désormais disponible ! Ce n’est pas la seule surprise puisque que parmi les principaux personnages de cette série mêlant drame et action, on trouve Denise Richards.

La saison 1 de cette nouvelle oeuvre originale comptabilise pour le moment 7 épisodes dont seuls les deux premiers sont disponibles à ce jour, le premier depuis hier en fin de journée et le second ce matin très tôt. Il se pourrait qu’il y ait un peu plus d’épisodes car hier, l’application n’affichait que 6 épisodes.

Pour A Girl is A Gun, Blackpills change un peu sa façon de faire et nous déverrouillera un nouvel épisode tous les jours. L’intégralité de la saison 1 – si celle ne compte que 7 pilules – sera accessible le dimanche 22 octobre.

Comme indiqué dans ce précédent article, la série parle de jeunes femmes que toute la ville pense disparues alors qu’elles ont rejoint une organisation secrète. Elles s’y entraînent pour se venger du système mais surtout du comportement misogyne de certains hommes. Attention, il s’agit d’un rapide résumé mais la série ne débute pas ainsi.

Le premier épisode nous présente Vegas (Courtney Sinclair) tandis que le second traite de la disparition de Nenuphar Mc Bride (Denise Richards), tout ceci pour tenter de nous expliquer pourquoi ses deux femmes, d’origine différente, finissent par tout quitter pour poursuivre un seul et même but : se venger des hommes, de ceux qui maltraitent directement ou indirectement les femmes, les véreux, les pourris… tous ceux qui n’en ont rien à faire des femmes.

Je ne vais pas vous livrer les détails car ce serait dommage mais comme on pouvait s’y attendre elles commencent par faire leur numéro de charme…avant de sortir les griffes. Accrochez-vous car les hommes en prennent pour leur grade et ça ne se finit pas toujours bien. Vivement la suite que l’on découvre le reste du groupe et leurs prochaines actions.

Vous voulez en voir un peu plus avant de visionner la série, alors regardez la bande annonce officielle mais sinon, je vous conseille de vous abstenir pour ne pas trop en voir. Le mieux est de découvrir l’histoire et les personnages avec les différents épisodes.

Si vous avez aimé la musique de ces premiers épisodes ou que vous voulez en savoir un peu plus sur la bande originale de la série, elle est l’oeuvre de Sébastien Tellier. L’album, distribué sous le label Record Makers, porte le même nom que la série de Mathieu Tonetti et est disponible depuis le 13 octobre. Le titre « A Gun on Your Head » est même accessible sur YouTube.