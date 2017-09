Super High : la mini-série avec Kev Adams est dispo sur Blackpills

Après des annonces, de nombreux tweets de Kev Adams, un mini-trailer puis 5min de l’épisode 1, la série Super High est désormais disponible sur Blackpills ! Alors qu’une news datant du annonçait un décalage de quelques jours – une sortie le 27/09 – cette nouvelle oeuvre originale est bien sortie aujourd’hui, c’est à dire le 25 septembre. Les 4 premiers épisodes de la série sont déjà disponibles.

Pour ceux qui n’auraient pas encore goûté aux pilules de Blackpills, il s’agit d’une plateforme gratuite accessible exclusivement sur iOS et Android. Elle propose déjà plus d’une vingtaine de mini-série, c’est à dire des séries constituées d’une dizaine d’épisodes durant entre 4 et un peu plus de 10min. Super High, nouvelle comédie du catalogue Blackpills, est la 26ème série.

Dans cette série au casting international, Kev Adams incarne David, un des trois rôles principaux, aux côtés de Faith, joué par le top model Sarah McDaniel et de Chopper, joué par le youtuber Destorm Power. Ce trio d’amis va endosser le costume de « super héros » suite à une circonstance pour le moins inattendue et étrange. L’herbe que Kev Adams, un jeune étudiant français aux Etats-Unis, se met à fumer suite à une déception amoureuse, lui donne des supers pouvoirs… mais a priori, il ne va pas être le seul à la fumer et donc à profiter de ses effets pour le moins extraordinaires.

Je ne vais pas le défendre mais c’est sûr que d’apprendre que ta petite amie américaine te largue alors que tu es en plein rapport sexuel, ça ne doit pas être cool. S’en suit une conversation assez loufoque entre Kev Adams et un gars qui lui offre de l’herbe, un sac rempli d’herbe. Malgré son étonnement (le fait de recevoir tout ceci gracieusement) et le fait qu’il avait arrêté, il embarque le paquet. La suite est à découvrir sur Blackpills.

Je précise que nous pouvions découvrir ces différentes scènes dans la vidéo de quelques minutes encore disponibles sur Blackpills il y a quelques jours. Par contre rien sur les pouvoirs des personnages. Il fallait visionner la bande annonce pour les découvrir et apercevoir comment notre trio allait les utiliser.

Maintenant, C’est encore plus simple. Il suffit de télécharger l’application Blackpills et de s’enchaîner les épisodes. La saison 1 de Super High compte 10 épisodes et vous pouvez déjà visionner les 4 premiers. Les suivants seront « déverrouillés » entre le 02/10 et le 16/10. En attendant, voici le titre de ceux que vous pouvez voir :

Episode 1 : L’herbe est plus verte ailleurs

Episode 2 : Mise au vert

Episode 4 : Super héros en herbe

Episode 3 : Chacun cherche sa weed

Je rappelle que la chaîne TMC diffuse en exclusivité ce soir les trois premiers épisodes de Super High. Si vous n’avez pas encore installé l’application, c’est la meilleure méthode pour visionner le début de la série. Le premier épisode sera diffusé à partir de 22:55 tandis que les deux suivants débuteront à 23:05 et à 23:15. Evidemment, la chaîne TV ne donne pas le résumé des épisodes, ce serait trop beau. Elle se limite au synopsis de la série :