Denise Richards arrive sur Blackpills le 16 octobre avec A Girl Is A Gun

Blackpills a désormais pris le pli de nous avertir des prochaines créations originales qui seront disponibles sur sa plateforme. Après Super High, série dont l’intégralité de la saison 1 sera disponible demain ou encore Les Chroniques de Clichy Montfermeil, son compte Twitter nous a délivré un nouvel indice. La nouvelle série « A Girl Is A Gun » sera disponible à partir du 16 octobre.

Si je vous parle de The World is Not Enough, de Starship Troopers, de Sexcrimes ou encore de de Scary Movie 3, cela vous evoque-t-il quelque chose ? Voyez-vous un point commun ? Non ? Ce sont trois films dans lesquels joue l’actrice américaine Denise Richards. Elle est l’héroïne du nouveau titre Blackpills « A Girl Is A Gun ».

La mini série n’étant pas encore disponible, il est difficile de vous donner beaucoup d’infos mais voyons déjà ce que nous savons. Tout d’abord, nous connaissons l’affiche de la série, visuel qui nous dévoile par la même occasion le nom des autres actrices : Nikki Leigh, Courtney Sinclair, Dey Young et Charlotte McKinney.

En découvrant les autres autres personnages de la série, l’affiche, le titre et la mention « You were born a woman, not slave » (Tu es née femme, pas esclave), on peut être sûr que les femmes seront au cœur de la série et qu’elles ne se laisseront pas faire. Voir pratiquement toutes les femmes avec une arme à la main confirme cela.

Dans la version française de l’affiche, la mention qui accompagne le titre est un peu moins « cash » que la version originale puisque « You were born a woman, not slave » s’est transformé en « Rejoins la révolution ».

Toujours avec l’affiche, on apprend que le réalisateur est le français Mathieu Tonetti, surtout connu pour ses clips. Il s’avère qu’il est également l’auteur de cette mini-série.

En cherchant sur le web, on découvrir, via IMDB, la liste complète des principaux acteurs ainsi que le pitch de la série : trois femmes (Santa Fe, Vegas et Nenuphar) vivant à Los Angeles disparaissent, ce qui entraîne une certaine panique dans la ville. Alors que la police pense que c’est l’oeuvre d’un serial killer, les trois femmes ont rejoint un camp de guérilla secret. Elles s’y entraînent pour combattre l’injustice d’un système misogyne qui exploite et humilie les femmes.

Je ne sais pas encore dans quelle catégorie Blackpills va classer cette série mais je suis sur d’une chose, c’est qu’il va y avoir de l’action et que les hommes vont en prendre pour leur grade.