Apple va rédiger un gros chèque pour la production de séries originales

Si vous aimez les séries, il se pourrait bien que la marque à la pomme ressorte de plus en plus au générique des séries à venir. Malgré un marché concurrentiel, la firme de Cupertino serait prête à mettre beaucoup d’argent sur la table. En effet, selon le New York Times, Apple pourrait investir 1 milliard de dollars pour produire ses séries. Cette somme serait dégagée pour les 12 mois à venir, ce qui démontre une volonté d’intervenir de façon plus active sur ce secteur.

Avec un revenu de 45,4 milliards de dollars à son premier trimestre d’exercice 2017 (en hausse par rapport à l’année dernière), Apple a évidemment les moyens d’investir dans ce marché. Par contre, cela ne lui garantit pas nécessairement une réussite car la marque n’est pas la seule et elle n’est pas celle qui investira le plus d’argent sur l’année à venir.

En effet, Apple va devoir jouer des coudes faces à des concurrents comme Netflix, HBO, Amazon, Hulu ou encore CanalPlay et OCS. Ensuite, 1 milliard peut paraître énorme mais il faut remettre tout ceci dans son contexte et comparer ce qui est comparable.

Déjà, comme indiqué un peu plus haut, Apple peut se permettre cet investissement, contrairement à de petites sociétés qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine. Maintenant, si on se réfère au Monde qui relaie cette information, Netflix a prévu d’investir 13 milliards de dollars sur deux ans (6 milliards en 2017 et 8 milliards en 2018) et HBO plus de 2 milliards sur l’année à venir. Finalement, Apple investit bien sur ce sujet mais pas autant que ses concurrents qui occupent déjà le terrain.

Enfin, ce qui fait la réussite d’une plateforme proposant des séries et des films, c’est le catalogue des titres proposés. Vous pouvez avoir une belle interface intuitive et toute la volonté du monde mais si le contenu ne suit pas, les gens arrêteront vite leur abonnement. Apple va donc investir de l’argent pour produire ses propres séries mais va également devoir négocier et passer des accords pour proposer un contenu riche et varié afin de séduire le public le plus large possible.

Nous ne savons pas encore quels sont les objectifs à moyen et long terme d’Apple mais toujours selon Le Monde, la marque à la pomme aurait, dans un premier temps, prévu de produire une dizaine de séries de « haute qualité » . On peut donc imaginer que la suite dépendra des résultats de ce premier investissement. Comment Apple mettra à disposition ses séries ? La marque ira-t-elle jusqu’à lancer une plateforme dédiée aux séries ? L’avenir nous le dira.

Il va falloir patienter pour en savoir plus mais une offre de plus sur le marché est souvent bon pour le « consommateur ». Nous allons pouvoir comparer le contenu, le prix puis sélectionner celle qui nous convient le plus.

