Blackpills confirme une saison 2 en 2018 pour plusieurs séries 

Si vous suivez notre actualité, vous avez dû vous rendre compte que depuis que la plateforme de streaming Blackpills est disponible, je parle de chacune des séries originales proposées. Via son application gratuite sur les terminaux Android et iOS, Blackpills propose un catalogue de 21 séries et de prochaines saisons sont déjà annoncées pour 2018.

Parmi la liste de mini-séries qui s’allonge pratiquement toutes les semaines, certains titres ont semble-t-il été bien appréciés par les utilisateurs de l’application. C’est ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux et je partage cet avis. Il y a un peu moins d’une semaine, via le compte Twitter Blackpills, nous avons découvert qu’une saison 2 pour six séries a déjà été confirmée : Junior, Duels, Exposed, All Wrong, Skinford et Pillow Talk auront le droit à une suite.

Alors que All Wrong, Skinford, Pillow Talk, Duels, Junior faisaient partie de la première vague de séries livrée début mai, Exposed est arrivé une dizaine de jours plus tard.

Ne vous excitez pas trop vite car même si tous ces titres ou certains d’entre eux vous ont plu, il faudra patienter jusqu’en 2018 pour goûter à la suite des aventures des différents héros ou héroïnes.

Pour celles et ceux qui découvrent Blackpills pour la première fois, voici un rapide résumé des séries pour lesquelles une seconde saison vient d’être confirmée :

Junior : la jeune héroïne délurée, Logan, découvre son nouveau lycée après son emménagement dans une nouvelle ville. Elle se rapproche d’une fille avec qui elle décide de tourner un documentaire sur le thème « qu’est-ce qu’une bad girl ? ».

Duels : des élèves ressuscitent une pratique d’antan pour régler les conflits. La vidéo du premier duel fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Le phénomène prend alors une ampleur sans précédent.

Exposed : une jeune étudiante qui veut devenir un grande femme d’affaires va tourner dans des films pour adultes pour financer ses études et atteindre son but.

All Wrong : tout est résumé dans le titre. Tout se passe mal pour le héros. Il est secrètement amoureux de sa meilleure amie, son restaurant ne fonctionne pas du tout et sa dernière conquête lui annonce que son sexe ne sent pas bon.

Skinford : un homme survit à une fusillade et à une explosion, tout ceci après avoir rencontré une femme qu’il ne connaissait pas quelques minutes auparavant. Sa vie va changer pour toujours.

Pillow Talk : le héros, un célibataire torturé, va tenter de donner un sens à sa vie mais le dragueur qui sommeille en lui finit à chaque fois par reprendre le dessus.