Blackpills : sexe, drogue et high-tech dans la série de Jan Kounen prévue en janvier 2018 [MAJ]

[MAJ du 19/08/2017]

Finalement, la mini-série The Show pourrait arriver plus vite que prévu. Alors que le communiqué de presse annonçant l’oeuvre de Jan Kounen évoquait une sortie début 2018, un tweet en provenance de Blackpills indique autre chose.

Blackpills profite de l’actualité et de l’affaire Google Manifesto – un employé de chez Google congédié suite à la publication d’un mémo jugé discriminant – pour parler une nouvelle fois de The Show. On peut alors découvrir que la série pourrait être disponible dès le mois de décembre.

#TheShow, a series from @JanKounen, on December on blackpills.

En attendant la prochaine série du média digital Blackpills, parlons de ce qui devrait sortir dans le futur et plus particulièrement début 2018. Nous venons d’apprendre que le réalisateur, scénariste et acteur Jan Kounen a préparé une nouvelle série qui sera disponible sur Blackpills en janvier 2018.

Débuté le 17 juillet en région parisienne, le tournage de cette série sera finalisé dans 10 jours, le 12 août prochain. Le principe de Blackpills étant de proposer en streaming des mini-séries, « The Show » comprendra 8 épisodes.

Le scénario nous plongera au sein de la Silicon Valley où deux jeunes prodiges s’infiltrent dans la plus grande entreprise de technologie au monde pour…la faire couler ou la saboter de l’intérieur si vous préférez.

L’histoire est tirée du roman du même nom écrit par Filip Syta, qui a travaillé comme directeur des ventes publicitaires chez Google pendant 2 ans. Il raconte l’histoire d’une société de San Francisco nommée Show qui emploie des personnes qui gagnent énormément d’argent et qui font la fête où se mêlent drogues et alcool.

Business Insider a ouvertement demandé à l’auteur dans quelle proportion cette histoire trouvait son origine dans des faits réels. La réponse est claire et précise : The Show est tiré à 90% de faits véritables. Je vous laisse faire le rapprochement avec une énorme société de Mountain View que tout le monde connait.

Tout ceci m’a donné envie de lire le livre pour ensuite découvrir la série de Jan Kounen. Quant au réalisateur, vous en avez entendu parler avec l’adaptation du roman « 99 francs » de Frédéric Beigbeder mais également avec « Les infidèles », « Dobermann » et « BlueBerry » où il joue parfois un rôle en tant qu’acteur.