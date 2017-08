Détecteur de fumée devolo : un capteur intégré à votre maison connectée [Test]

Vous savez que depuis le 1er janvier 2016, nos domiciles doivent tous être équipés de détecteurs de fumée. Que vous parcouriez les magasins ou les boutiques en ligne, vous en trouverez de toutes sortes et à des prix différents. Dans ce cas, pourquoi ne pas s’équiper d’un détecteur un peu plus perfectionné. Après les tests du devolo Home Control et de nombreux modules dont le détecteur d’humidité la semaine dernière, je vous propose de vous faire de mes impressions après le test du détecteur de fumée devolo.

Contenu de la boîte

Rien qu’avec les dimensions de la boîte, on se rend compte que ce capteur devolo est plus imposant que tous les autres modules testés jusqu’à maintenant.

La boîte, qui suit le même packaging que les autres produits devolo Home control, contient le détecteur, un guide de prise en main, une pile, un kit de fixation et un feuillet supplémentaire. Ce document rappelle l’importance de bien insérer la pile dans le bon sens.

En lisant la documentation, on apprend que le détecteur devolo réduit le risque de fausse alerte. A titre d’exemple, la fumée de cigarette qui se propage naturellement dans l’air ne déclenchera pas l’alarme.

Présentation du détecteur

Les caractéristiques

A moins que vous habitiez dans un château, le détecteur sera bien dans le champ d’action de la box Home Control (30m en intérieur et 100m en extérieur).

Le capteur devolo, de type photoélectrique, émet un signal lumineux et un signal sonore d’une puissance de 85db quand il détecte de la fumée. Je vous rassure, c’est largement suffisant pour vous alerter.

Il doit être installé exclusivement à l’intérieur de votre domicile et il est alimenté par une pile CR123 3V qui lui assure au moins un an d’autonomie. Aucun chiffre n’est communiqué par le constructeur sur ce sujet mais la norme EN 14604 spécifie que la pile fournie doit avoir une autonomie d’un an minimum.

Le détecteur de fumée

Le détecteur de fumée devolo, comme la plupart des appareils du marché, adopte une forme ronde. Contrairement à tous les autres capteurs devolo qui adoptent des dimensions assez réduites, celui-ci est plus imposant (12cm de diamètre). Attention, ce n’est pas le même type d’appareils non plus.

Au dos, on trouve le marquage CE ainsi qu’une mention indiquant quand changer la pile et le détecteur. A ce propos, il est conseillé de la remplacer en 2018 alors qu’il est indiqué, dans la documentation, que la pile doit être changée tous les 2 max et que l’appareil doit être renouvelé tous les 10 ans. Je pense qu’il faut juste se mettre un rappel pour penser à la changer dans 2 ans (à partir de son installation) et à vérifier son fonctionnement régulièrement (tous les mois).

Visuellement, je trouve ce capteur un peu moins design que les autres et cela n’a rien à voir avec ses mensurations. Même Si devolo a fait un effort en intégrant un motif ainsi qu’un bouton led et en concevant un appareil différent de ce qu’on trouve habituellement, je trouve que ce n’est pas à la hauteur des autres capteurs de la marque. Maintenant, le but est qu’il fonctionne et ça il le fait bien.

Ce détecteur est composé de deux éléments : le capteur lui-même et la base qui sera fixé au plafond ou au mur. Pour désolidariser les deux, on pivote le capteur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La base comprend deux orifices qui serviront à la fixation du boîtier. Cette fois, pas le choix, il faudra utiliser les vis pour bien installer le boîtier.

Sur le boîtier, on distingue un bouton test (avec led) qui servira à vérifier le bon fonctionnement du détecteur. Une fois ce dernier intégré à votre environnement Home Control, un appui prolongé (1s) suffit pour déclencher l’alarme et ainsi tester l’appareil.

Activation du détecteur

L’activation et la reconnaissance du module par la box Home Control s’effectue de la même façon que pour les autres accessoires. En résumé, c’est simple et rapide. Vous pouvez croire que c’est du un texte que je répète à chaque fois mais non, je le dis de nouveau car je le pense.

Une fois encore, je vois conseille d’effectuer les opérations depuis votre smartphone mais vous pouvez effectuer les mêmes manipulations depuis l’interface web dédiée à votre Home Control.

Vous aurez, après avoir inséré la pile, à intervenir sur cet accessoire pour « l’intégrer » à la box devolo. Il faut donc le garder à portée de main pendant cette phase. Ne l’installez pas de suite sur votre plafond. Pour les autres modules devolo, aucun clic n’était nécessaire. De toute façon, il n’existe aucun bouton de la sorte sur les détecteurs testés.

Voici un résumé des actions à réaliser pour intégrer votre détecteur de fumée à votre installation Home Control.

L’étape 1/4 consiste à préparer le détecteur : insertion de la pile (dans le bon sens) et fixation de la base du détecteur à l’emplacement souhaité.

L’étape 2/4 consiste à presser le bouton led situé sur le dessus du boitier pour « appairer » le détecteur avec la box Home Control.

Lors de l’étape 3/4, devolo vous invite à tester le bon fonctionnement du détecteur en appuyant sur ce même bouton. Vous allez vous rendre compte qu’il est opérationnel car il va sonner dans les mêmes conditions que lors de la détection de fumée. Lâcher le bouton suffit pour stopper net la sirène.

La dernière étape (4/4) consiste à nommer votre détecteur, lui associer un icône et indiquer s’il doit apparaître ou non dans le tableau de bord. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à l’installer sur sa base.

Toute la procédure décrite est imagée ci-dessous. Comme pour les autres appareils, l’assistant comprend des vidéos pour bien expliquer les étapes qui sont en anglais.

La mise en place de règles

Même si malgré la simplicité du système Home Control, vous ne maîtrisez pas encore la création de règles, ce n’est pas grave, devolo en livre une automatiquement lors de l’appairage de ce détecteur. Il vous faudra juste l’activer pour la rendre opérationnelle : un clic sur le curseur associé à la règle suffit.

Tous les détecteurs de fumée ont comme principal objectif de vous avertir par un signal sonore (très) fort lors d’un éventuel départ de feu par détection de fumée. Ça peut arriver qu’il se déclenche s’il a été installé trop près d’une cuisine ou d’une salle de bain mais s’il est bien positionné, c’est un outil de sécurité très utile, obligatoire et, grâce à devolo, intégré à votre maison connectée.

Maintenant, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé mais quand un tel détecteur se met littéralement à hurler en pleine nuit, ça vous réveille – et c’est le plus important – mais on perd parfois quelques instants à savoir de quel détecteur il s’agit.

Avec ce module devolo, le signal est clairement assez fort pour vous réveiller, il émet un signal lumineux et vous pouvez connaître son emplacement grâce au tableau de bord intégré à l’application.

Mais chose encore plus importante, vous serez avertis même si vous n’êtes pas sûr place, que ce soit par un texto, une notification ou un email. Il ne reste plus qu’à appeler un membre de votre famille ou votre voisinage pour contrôler la situation.

Si vous êtes sur place, la création d’une règle devolo peut également vous aider. Vous pouvez par exemple en créer une qui va allumer une lampe pour vous indiquer dans quelle pièce se situe le détecteur, vous éclairer le chemin vers la sortie ou « activer » l’ensemble des lampes de la maison. Pour mettre en place l’une des propositions ci-dessus, il faudra vous équiper de prises intelligentes devolo.

Voici un exemple de règle à mise en place. Elle consiste à allumer les lampes banchées aux prises intelligentes dès que le capteur détecte de la fumée durant une période de 5s.

Prix et disponibilité

Le détecteur de fumée devolo est disponible chez les partenaires de la marque au tarif de 59,95€. Comme le détecteur d’humidité, le détecteur de fumée bénéficie d’une garantie 3 ans.

Conclusion

Ce détecteur de fumée, une fois intégré à votre installation devolo Home Control, permet de sécuriser encore plus votre domicile via les règles pouvant être mises en place. De la simple alerte par email à l’allumage des lumières en passant par la vérification du l’état du détecteur (application), vous pouvez vous assurer que tout est sous contrôle.