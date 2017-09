devolo Home Control : la mise à jour de l’application iOS apporte de nouvelles fonctionnalités 

Début septembre, lors du Salon IFA, la marque devolo, leader européen sur le marché du CPL, avait présenté de nouveaux produits mais avait également communiqué sur la mise à jour de références existantes. Nous en savons un peu plus sur celle qui concerne Home Control. La mise à jour de l’application iOS, prévue dans le courant du mois de novembre, apportera de nombreuses nouveautés.

Je rappelle que le produit devolo Home Control est le système de domotique proposée par la marque. Constitué d’une base et d’une dizaine de modules, il a l’avantage d’être facile et rapide à installer mais aussi d’être puissant (règles, scénarios, alertes,…). Entièrement pilotable via une interface web ou depuis les applications mobiles gratuites (iOS et Android), devolo va déployer une mise à jour importante au mois de novembre. Dans un premier temps, elle sera réservée aux utilisateurs d’un terminal iOS.

Des fonctions accessibles depuis l’écran de verrouillage

L’application Home Control propose l’ensemble des fonctionnalités disponibles depuis l’interface web. La première nouveauté sera le mode d’utilisation : il sera possible d’accéder aux différentes fonctions depuis l’écran de verrouillage de l’appareil, sans lancer l’application

Depuis un widget Home Control, un clic sur l’icône représentant le module aura pour effet d’allumer ou d’éteindre la lumière et un autre pourra activer le branchement de la sirène.

En un coup d’oeil, on visualise l’état de ses modules et avec un effleurement de doigt, on intervient sur ces mêmes modules.

Il me presse de visualiser les nouveaux écrans puis d’essayer cette mise à jour.

Amélioration des feedbacks

Les feedbacks correspondent à l’information que l’utilisateur reçoit après être intervenu sur un des modules. D’ailleurs, ce terme se traduit par « retour d’information ».

Cette nouvelle version iOS, même si nous n’avons plus de précision, donnera un meilleur feedback à l’utilisateur lors de la relecture de scénarios par exemple. Par contre, nous savons qu’il pourra visualiser des commentaires au sein de l’application.

Geofencing

Comme annoncé précédemment, la dernière nouveauté concerne le geofencing, à savoir la possibilité de mettre à jour des paramètres en fonction de la localisation de l’utilisateur.

Vous ne voyez pas comment cela va se concrétiser ? C’est tout simple et vous allez tout de suite adhérer. En schématisant, le système va savoir s’adapter en fonction de votre présence ou non au sein du domicile. Dès que vous allez sortir de chez vous, les lumières vont s’éteindre et l’alarme va s’enclencher. Inversement, dès que vous ou un autre membre de la famille s’approchera, l’alarme sera désactivée et le chauffage se mettra en route. Pas mal non ?

Enfin, nous apprenons également que le système sera commandable par la voix, grâce à Google Home. A ce propos, devolo rappelle que c’est déjà possible via Amazon Alexa.