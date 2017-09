IFA2017 – devolo annonce de nouvelles fonctions pour sa solution Home Control

La notion de « maison connectée » n’est pas quelque chose que vous devez découvrir dernièrement car il existe maintenant de nombreuses marques proposant des produits dans ce domaine. Parmi elles, on peut citer devolo qui commercialise la solution Home Control. A l’occasion de l’édition 2017 du salon IFA, la marque a présenté des nouveaux produits CPL mais a également annoncé de nouvelles fonctions pour sa solution « smart home ».

Avec son kit de démarrage Home Control et plus d’une dizaine de modules complémentaires, devolo propose une solution complète et accessible à tous pour transformer son domicile en maison connectée. Pour avoir testé le kit Home Control et certains des accessoires complémentaires comme le détecteur de fumée ou la télécommande, je peux confirmer le niveau de simplicité et la rapidité avec laquelle tout se met en oeuvre.

Déjà puissante par l’ensemble des possibilités offertes par l’interface ou l’application gratuite devolo Home Control, le système va bénéficier de nouvelles fonctionnalités via de prochaines mises à jour.

Nous ne connaissons pas encore la date de disponibilité de ces prochains updates mais ils auront plusieurs impacts positifs sur la solution :

Une fonction de geofencing qui permet d’intervenir sur les appareils de votre installation Home Control en fonction de votre emplacement géographique.

Des recommandations de règles et configurations supplémentaires en fonction des modules. Actuellement, pour chacun des accessoires installés, devolo donne un exemple de scénario sur la boite et configure certaines règles automatiquement. Cette mise à jour devrait donc apporter plus de simplicité et devrait également mettre encore plus en avant la puissance du système.

D'autres nouvelles fonctions comme Touch 3D, un centre de notifications pour iOS et la création de widgets.

L’autre point fort du devolo Home Control est qu’il s’agit d’une solution « ouverte » et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le protocole utilisé (Z-Wave) est également utilisé par des produits d’autres marques, ce qui les rend compatibles. Enfin, votre installation devolo peut être utilisée avec les solutions Philips Hue mais également avec Amazon Alexa.

Il me tarde de découvrir dans le détail ces prochaines nouveautés et pourquoi pas les prochains systèmes tierces compatibles.