Facebook dépasse la barre des 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois

Il n’aura fallu que six mois de plus à Facebook pour atteindre la barre des 2 milliards d’utilisateurs. En février dernier, le réseau social publiait son rapport annuel qui évoquait un chiffre légèrement inférieur à 1,9 milliards. Finalement, nous avons juste dû patienter jusqu’au milieu de l’année pour dépasser un chiffre toujours plus impressionnant. Dans un communiqué diffusé à la fin du mois de juin, Facebook a annoncé avoir atteint 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois.

Mark Zuckerberg en profite pour nous remercier – nous autres utilisateurs – pour nos connexions et nos échanges sur la plateforme. Ces remerciements se matérialisent également directement sur Facebook avec quelques chiffres clés sur votre profil.

A travers ce visuel, Facebook nous livre le nombre de nouvelles amitiés créées le mois dernier, le nombre de publications de l’année et finit par nous remercier. Je ne sais pas si les types d’informations diffusées sont identiques chez tout le monde mais c’est ce qui apparaît pour mon profil.

Dans son communiqué, Facebook nous livre encore une fois des statistiques à faire pâlir n’importe qui. A travers le monde, par jour, Facebook, c’est 750 millions nouvelles amitiés, plus d’un milliard d’utilisateurs de groupes, 175 millions de partage de l’émoticône « coeur » et 800 millions de « like ». A titre de comparaison, en France, il y a plus de 2 millions de nouvelles amitiés par jour.

Depuis la diffusion de cette information à travers le monde, nous avons le droit à de nouvelles « expériences » :

Affichage d’un message de félicitations de Facebook pour chaque clic sur l’émoticône « coeur »

Apparition d’une vidéo pour remercier chacun d’entre nous d’avoir participé au rassemblement du monde (visuels ci-dessus). Si vous êtes connectés à votre compte, vous pouvez retrouver ce message en cliquant sur ce lien.

Partage d’histoires inspirantes sur des personnes utilisant FB pour participer au rassemblement des personnes. L’exemple mis en avant par le réseau est « 1 run 1 déchet ». Vous trouverez ici la vidéo du groupe EcoRun transmise par Facebook.

Mark Zuckerberg insiste sur le fait que la mission principale de Facebook est de rassembler les gens pour construire le monde de demain, ce réseau étant un moyen pour toutes personnes de se retrouver n’importe où à travers le monde.

Je ne sais pas vraiment si Facebook rassemble vraiment les personnes mais il a au moins le mérite de pouvoir de retrouver des connaissances et de partager des instants avec eux… Il faut juste trouver le juste milieu entre partager / donner des nouvelles et inonder ses amis ou connaissances de publications.

Source