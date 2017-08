IFA2017 – devolo va dévoiler sa technologie Smart Wifi, une première mondiale

La marque allemande devolo AG reconnue pour ses produits CPL et domotique sera présente lors du Salon IFA qui ouvre ses portes le 1er septembre à Berlin. A cette occasion, devolo va lever le voile sur une première mondiale : la technologie Smart Wifi. Elle va rendre votre connexion encore plus fiable et plus stable.

Grâce à une mise à jour gratuite du firmware, les adaptateurs devolo dLAN 1200+ WiFi AC vont devenir encore plus intelligents et ainsi vous faire bénéficier d’une meilleure expérience utilisateur. C’est ce que devolo annonce dans son communiqué de presse officiel. Le dLAN 1200+ WiFi AC testé via le Starter Kit CPL va être le premier produit à bénéficier de cette technologie et cela dès le mois d’octobre prochain.

Je rappelle que les produits CPL utilisent le réseau électrique pour transmettre les données. Que vous soyez en appartement ou en maison, vous allez très vite vous rendre compte des avantages quand vous allez vouloir disposer d’une bonne connexion quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous situez. Grâce au CPL, chaque boîtier peut devenir un point d’accès Wi-Fi performant.

Maintenant, pour avoir testé plusieurs produits devolo, l’autre avantage est la simplicité et la rapidité avec laquelle ils sont actifs et fonctionnels et cela ne les empêchent pas de proposer de nombreuses fonctions. Avec le Smart-WiFi, les adaptateurs CPL devolo concernés vont offrir de nouveaux avantages.

Une connexion à l’accès WiFi le plus puissant

Si vous avez déjà équipé votre domicile d’un réseau Wi-Fi, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Quand vous êtes connectés au Wi-Fi avec votre smartphone et que vous vous déplacez, il est rare que la connexion de votre terminal suive. En d’autres termes, une fois votre smartphone connecté, il est très rare de le voir se connecter automatiquement à un nouveau réseau avant d’avoir perdu la connexion au premier.

Grace au Smart Wi-Fi, votre périphérique Wi-Fi va automatiquement se connecter au réseau le plus puissant et cela sans interruption.

La priorité est donnée aux appareils les plus rapides

Parmi l’ensemble des appareils pouvant se connecter à votre réseau WiFi, il y en a des plus ou moins récents. Ces derniers peuvent malheureusement impacter les performances de votre réseau.

Avec le Smart WiFi, les périphériques compatibles Wifi ac seront désormais prioritaires. Un temps de traitement plus important leur sera accordé, ce qui permettra de traiter plus rapidement leurs données. Cela évitera un éventuel encombrement et donc un temps d’attente important.

Les appareils se connectent à la meilleure bande de fréquence

Toujours dans l’optique d’améliorer l’expérience utilisateur, cette nouvelle technologie va continuellement vérifier les canaux disponibles sur les fréquences 2,4Ghz et 5Ghz pour sélectionner celui qui est optimal.

Souvent, quand on met en place un réseau WiFi, on vous conseille de définir, dans la mesure du possible, un canal qui n’est pas trop utilisé dans les alentours. Il existe d’ailleurs des applications pour rechercher et vous afficher une liste des réseaux WiFi voisins afin de mieux configurer le vôtre.

Avec Smart WiFi, vous n’aurez plus à faire ça car il va automatiquement sélectionner le meilleur, ce qui aura pour effet de limiter les interférences et donc améliorer les performances.

Une technologie accessible sans surcoût

Il est bien d’annoncer toutes ces nouvelles fonctions mais c’est encore mieux quand ça ne coûte rien à l’utilisateur. En effet, tous les propriétaires du kit dLAN 1200+ WiFi AC bénéficieront de cette mise à jour sans aucun surcoût. Il faudra juste mettre à jour la version du firmware à partir de début octobre 2017.