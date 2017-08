James Bond 25 : le 5ème et dernier film avec Daniel Craig

My name is Bond, James Bond. Nous connaissons tous cette tirade de l’agent secret le plus connu au monde. Depuis fin juillet, nous connaissons la date de sortie du prochain opus de la saga James Bond 007. Le 25ème film du héros imaginé par Ian Fleming sortira le 8 novembre 2019. Depuis mardi, nous avons la confirmation que c’est bien Daniel Craig qui incarnera James Bond…mais pour la dernière fois.

C’est lors du show américain » The Late Show With Stephen Colbert » que l’acteur britannique Daniel Craig a affirmé reprendre le rôle de l’agent de sa majesté mais pour un dernier film et non pour deux nouveaux comme cela avait pu être évoqué. Il a déclaré « Je veux m’en aller sur une bonne note et je suis impatient » mais il s’est également expliqué sur ses précédentes déclarations, celles où il « jurait » de jamais vouloir tourner de nouveau sur un film James Bond. Il avait alors indiqué « Je préférerais me tailler les veines » que de rejouer James Bond mais c’était peu de temps après la fin du tournage et comme on peut l’imaginer, ce dernier a dû être très éprouvant.

Vous trouverez, ci-dessous, un tweet comprenant un extrait de l’émission de l’animateur TV Stephen Colbert du 15 août 2017 mais également une vidéo avec les déclarations de Daniel Craig.

TONIGHT: Daniel Craig makes an announcement that will leave you shaken, not stirred. #JamesBond #LSSC pic.twitter.com/gaSgVs3LkN — The Late Show (@colbertlateshow) August 16, 2017

Deadline nous apprend également que la direction du 25ème film sera assuré par 3 personnes : le réalisateur britannique David Mackenzie, le réalisateur et producteur français Yann Demange et enfin le réalisateur et scénariste canadien Denis Villeneuve.

Voilà, maintenant que nous connaissons le héros, enfin plutôt le nom de l’acteur qui jouera le rôle de l’agent secret, il me tarde d’avoir plus d’informations sur le film.

Tout ceci signifie également qu’après ce 25ème film et 57 ans après le premier James Bond – James Bond 007 contre Dr. No -, il faudra trouver un 7ème acteur pour que la saga perdure.

Source