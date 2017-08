Le prochain film James Bond sortira le 8 novembre 2019

Nous ne connaissons pas encore son titre ni les acteurs principaux mais nous savons déjà quelle sera la date de sortie du prochain opus de la saga James Bond 007. EON Production et la Metro-Goldwyn-Meyer viennent d’annoncer que le 25ème film James Bond sortira le 8 novembre 2019.

Nous sommes encore bien loin de la sortie du film – dont la date correspond à celle sur le continent américain – mais les protagonistes savent très bien y faire pour semer ici et là quelques infos pour susciter la curiosité. Si le schéma habituel se reproduit, nous-autres européens devrions avoir la chance de découvrir le film avant les spectateurs américains.

Que savons-nous du prochain film de la plus grande saga du cinéma ? Pas grand-chose. Même si nous devrions voir une nouvelle (et dernière ?) fois Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007, l’information n’est pas confirmée. En tout cas, c’est ce que dit Allociné qui relaie une information provenant du New York Times qui aurait approché deux sources de la production. Une chose est sûre : les scénaristes seront les mêmes que sur les autres James Bond de Daniel Craig (Neal Purvis et Robert Wade) et le film sera produit par Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’aux prochaines annonces : l’annonce du nom du réalisateur, le titre du film, la présentation de l’équipe…

Quant à la date de sortie, elle correspond à peu près à celle pratiquée pour les épisodes précédents. Espérons pour la production que ce prochain film mettant en scène l’agent secret le plus connu au monde leur apporte autant que les précédents titres. Voici quelques chiffres sur les films James Bond avec Daniel Craig (source) :

: sortie le 6 novembre 2015, budget de 200 millions de $ et . Quantum of Solace : sortie le 14 novembre 2008, budget de 230 millions de $ et près de 600 millions de $ de recettes.

: sortie le 14 novembre 2008, budget de 230 millions de $ et près de 600 millions de $ de recettes. Casino Royal : sortie le 17 novembre 2006, budget de 102 millions de $ et près de 600 millions de recettes.

