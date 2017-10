Kodak présente sa caméra extérieure EP101WG

Après avoir dévoilé en début de semaine sa première caméra 2 en 1 dédiée à la sécurité domestique (caméra et alarme à la fois), le spécialiste de l’image Kodak présente sa caméra de sécurité extérieure EP101WG. En plus de bénéficier des mêmes avantages que la caméra intérieur (définition Full HD, tête rotative, pilotable à distance), elle est résistante aux intempéries (IP66) et dispose de 12 leds et d’un filtre infrarouge pour offrir le meilleur de jour comme de nuit.

Fonctionnant sur le même principe que la caméra d’intérieur, vous allez, après une mise en place aisée, pouvoir surveiller votre jardin ou les allées de votre propriété. Fonctionnant seule ou intégrée à un système de surveillance plus complet pouvant compter jusqu’à 6 accesoires, cette caméra est la solution pour surveiller votre domicile 24/24 et 7/7 sans surcoût. Vous aurez juste à acheter une carte mémoire si vous souhaitez enregistrer des séquences vidéos déclenchées automatiquement lors d’une alerte.

Via l’application gratuite Kodak Security, vous paramétrez facilement votre caméra puis visionnez et écoutez en live ce qui se passe à votre domicile. Évidemment, si vous n’êtes pas devant votre écran, vous serez informés de la moindre intrusion via le système de notifications. Cette application disponible sur Android et iOS permet de piloter jusqu’à 4 caméras et 32 accessoires.

La caméra d’extérieure EP101WG qui se connecte à votre réseau en Wi-Fi ou en filaire (ethernet 10/100) peut cibler automatiquement des points identifiés comme à surveiller ou correspondants à d’autres capteurs de la marque.

Cette caméra extérieure Kodak EP101WG est commercialisée au tarif de 199,90€ et est disponible sur le site Kodak.