L’iOS 11.0.2 est disponible au téléchargement [liens directs]

L’iOS 11 n’est disponible en version finale que depuis le 19 septembre dernier, après tout de même 10 versions bêtas et 1 GM, mais il faut croire que cette version a encore et toujours besoin d’être améliorée et surtout corrigée de ses bugs divers et variés. C’est la raison pour laquelle mardi dernier Apple nous proposait l’iOS 11.0.1 et depuis hier soir, l’iOS 11.0.2.

Cette version, comme la précédente, est compatible avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Je n’ai pas installé cette mise à jour mais il faut espérer que celle-ci viendra résoudre les problèmes d’autonomie que beaucoup rencontrent depuis l’arrivée de l’iOS 11. Pour le moment, voici les informations donné par Apple sur l’iOS 11.0.2 :

résout un problème pouvant provoquer des crépitements lors d’appels pour un faible nombre d’iPhone 8 et d’iPhone 8 Plus ;

résout un problème à cause duquel certaines photos se retrouvaient masquées ;

résout un problème à cause duquel les pièces jointes dans les e-mails chiffrés S/MIME ne s’ouvraient pas.

Comme d’habitude, pour effectuer cette mise à jour vers l’iOS 11.0.2, il suffit de vous rendre sur les pages dédiées sur UnSimpleClic, soit par firmware soit par appareil. Bien évidemment, vous pouvez toujours effectuer cette mise à jour en OTA ou via iTunes.