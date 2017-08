Meizu dévoile les Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus [MAJ]

[MAJ du 30/08/2017]

Meizu l’avait annoncé lors de son événement de mardi soir et désormais c’est chose faite : les Meizu PRO 7 et PRO 7 Plus sont disponibles en précommande sur le site web Meizu France.

Vous y trouverez toutes les informations évoquées sur l’article ci-dessous et bien plus encore mais surtout, vous pouvez cliquer sur Acheter PRO 7 ou Acheter PRO 7 Plus si vous êtes tombés sous le charme de l’un d’entre eux.

Moi, j’hésite vraiment : le PRO 7 Plus entre autres pour son écran QHD de 5,7″, son Soc Helio X30 et ses 6Go de Ram ou le PRO 7 pour sa coque rouge.

Je rappelle que le PRO 7 est proposé en 4 coloris à un tarif de 449,99€ et le PRO 7 Plus est disponible uniquement en noir mat à 549,90€.

Dans les deux cas, la livraison s’effectue dans les 48/72h et vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans. De plus, comme annoncé, pour toute précommande, vous recevrez une enceinte Bluetooth A20.

J’en profite pour vous mettre à dispo quelques visuels officiels dont la qualité est nettement meilleure que les photos prises lors de l’événement.

A la fin du mois de juillet, le constructeur chinois Meizu a annoncé deux nouveaux appareils haut de gamme : le Meizu 7 Pro et le Meizu 7 Plus. A l’occasion d’une soirée organisée par le constructeur, j’ai eu l’occasion de découvrir les deux appareils et leurs caractéristiques respectives.

La bonne nouvelle est que les deux terminaux seront accessibles en précommande sur le site Meizu dans la journée.

Ayant rapidement manipulé les appareils, cet article n’a, en aucun cas, vocation à remplacer un test complet. Le but est de vous faire découvrir les deux modèles et de vous donner mes premières impressions. Avant de vous parler de sa plus grande particularité, un écran sur la coque arrière, je propose de faire un rapide tour du propriétaire.

Un design réussi et de belles finitions

Lors de la prise en main, la première impression est vraiment bonne. L’appareil, entièrement constitué de métal (aluminium), présente des finitions qui n’ont rien à envier aux modèles des plus grandes marques. Il est agréable au toucher, il ne glisse pas des mains et on ne dénote aucun fausse note du côté des finitions.

L’écran principal entouré d’une très légère bordure sur les côtés est positionné au-dessus du bouton Home qui fait également office de capteur d’empreintes digitales. Au-dessus, on trouve les éléments habituels : capteurs, appareil photo et haut-parleur.

C’est surtout sur le dos de l’appareil que l’on découvre la principale innovation. Sur la coque légèrement bombée, Meizu a parfaitement intégré un second écran sur le flanc gauche, au-dessous d’un double capteur photo.

Au toucher, la seule différence que l’on perçoit est la différence de matériaux : on passe du métal au verre. On peut féliciter la marque pour la jonction très (très) peu marquée.

Sur les tranches, on trouve le bouton power et la barre de volume à droite et l’emplacement pour la ou les cartes mémoire à l’opposé. Sur la tranche inférieure, on trouve la prise USB Type-C, le haut-parleur et la prise jack qui est toujours de la partie.

Avec ce design, les matériaux utilisés et les belles finitions, Meizu rend une très belle copie. La marque s’est même payé le luxe de graver son nom directement dans la coque. Si ce n’est pas classe ça !

Un second écran et plusieurs fonctionnalités

Ce second écran couleur présentant une diagonale de 1,9″ et une résolution de 240 x 536px va offrir un accès plus rapide à des infos ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Alors que l’excitation monte au fur et à mesure que l’on découvre l’appareil, ce deuxième écran est clairement le plus du produit même si j’aurai apprécié que ce soit poussé encore plus loin.

Cet écran additionnel étant tactile, il n’est pas là que pour afficher des données. Vous allez pouvoir interagir avec via un mouvement de haut en bas ou de gauche à droite (et inversement).

Une double tap va réveiller l’écran et vous afficher différentes infos : la météo du jour, le nombre de pas réalisé ou encore l’équivalent d’un écran de veille animé (gif animé par exemple). Evidemment, l’écran peut aussi afficher la date et l’heure.

Même si je n’ai pu découvrir cette fonctionnalité lors de la soirée, l’écran est capable d’afficher le nombre de notifications mais également la photo d’un correspondant qui vous appelle.

La dernière utilisation de cet écran secondaire est la possibilité de le transformer en viseur d’appareil photo. Il se transforme en écran pour prendre un selfie avec une sélection parmi plusieurs modes.

Il me tarde de pouvoir les tester pour découvrir le fonctionnement de cet écran dans le détail.

Un double capteur photo signé Sony

En plus de proposer un second écran, Meizu a équipé ses deux appareils d’un double capteur photo.

Sur les deux Meizu Pro 7, la partie photo est assurée par les mêmes APN. Il s’agit deux capteurs de 12Mpx de la marque Sony proposant une ouverture f/2.0, un autofocus haute rapidité, un flash, plusieurs modes et un effet bokeh.

Sur la face avant, c’est un capteur 16Mpx (ouverture f/2.0) qui prend le relais. Il propose entre autres une détection automatique du visage.

Une fiche technique haut de gamme

Meizu ne s’est pas contenté de concevoir des appareils réussis d’un point de vue design, la marque a également doté ses terminaux de caractéristiques haut de gamme.

Avant d’aller dans le détail, il faudra choisir suivant votre utilisation : le Pro 7 avec son écran Full HD de 5,2″ ou le Pro 7 Plus qui dispose d’un écran QHD de 5,7″. Ils disposent tous deux de la technologie Super Amoled et d’un revêtement Gorilla Glass 5. À ce propos, même le second écran situé au dos en bénéficie.

Le Pro 7 est animé par un processeur MTK P25 couplé à 4Go de mémoire vive et à 64Go d’espace de stockage. Il est alimenté par une batterie de 3 000mAh.

De son côté, le Meizu Pro 7 Plus est propulsé par une puce Helio X30 constituée de 10 coeurs. Alors que la mémoire Rom proposée est identique à celle du Pro 7 (64Go), le Pro 7 Plus a bénéficié d’un bonus : 2Go en plus, de quoi atteindre 6Go de mémoire vive. La batterie est également plus conséquente : la capacité passe à 3 500mAh.

Ils disposent tous les deux d’un ensemble de capteurs et proposent une connectivité complète (USB Type C, WiFi, Bluetooth 4.2 et 4G LTE). Je précise qu’ils sont aussi tous les deux double-Sim.

Le système Meizu

Ceux qui connaissent les modèles de la marque savent qu’ils tournent sous Flyme OS. Sur les Meizu Pro 7, il s’agit de la version 6.

Haut de gamme oblige, les Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus sont dotés d’un bouton Home qui dissimule un scanner biométrique capable d’enregistrer 5 empreintes (mTouch 2.1).

Le système est accompagné de OneMind, une intelligence artificielle capable d’apprendre des habitudes de l’utilisateur pour rendre l’expérience plus fluide. Ce dernier saura réagir au lancement d’un jeu pour réduire les notifications et mieux répartir les ressources en conséquence (mode jeux).

Une disponibilité immédiate sur le site web

A peine dévoilés, les Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus sont disponibles en précommande sur le site web Meizu France. Si vous êtes vraiment intéressés, n’attendez pas trop car pour toute précommande, Meizu offre une enceinte Bluetooth Meizu A20.

Par contre, il faudra attendre le 20 septembre pour les trouver dans les enseignes partenaires : Auchan et la Fnac pour le Meizu Pro 7 et Materiel.net pour le Meizu Pro 7 Plus.

Le Meizu Pro 7 est disponible en 3 coloris (noir, or et rouge) tandis que le Pro 7 Plus n’existe qu’en noir mat. Si j’avais eu à choisir, j’aurai sélectionné le Pro 7 Plus en rouge….ah il n’existe pas… Finalement ce sera le noir mat.

Enfin, ce que vous attendez tous…le prix. Les Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus seront vendus respectivement au tarif de 449,90€ et 549,90€.