Retour sur la présentation du Samsung Galaxy Note 8

Après un Galaxy Note 5 non disponible à la vente en France et un Galaxy Note 7 dont la commercialisation a été stoppée ou annulée selon les pays, le nouveau Galaxy Note était grandement attendu. Samsung a officiellement dévoilé son Galaxy Note8 lors d’un événement organisé mercredi à New York et retransmis en direct sur YouTube. Vous n’avez pas pu assister à cette conférence ou vous souhaitez revenir sur certains éléments, je me charge de vous rappeler les points importants dont la fiche technique, la disponibilité et le prix de cette nouvelle phablette Samsung.

Je ne pourrai vous dire combien de personnes ont assisté à cet événement que ce soit sur place ou via un écran interposé mais 10min après le début du Galaxy Unpacked Event, plus 500 000 personnes le regardaient via YouTube. Samsung a une nouvelle fois fait les choses en grand et vous le verrez, dans tous les sens du terme.

Quand on parle de phablette, on pense nécessairement au Galaxy Note et à ses propriétés : dimensions importantes, stylet, performances et tout simplement haut de gamme. C’est une nouvelle fois le cas pour le Galaxy Note8.

Un écran Infinity offrant une résolution QHD+

Le Note8 dispose d’un superbe écran Infinity qui s’étend sur une diagonale de 6,3″ et qui offre une résolution QHD+ (2960 x 1440px). Comme l’avait annoncé Samsung pour tous ces haut de gamme, il présente des bords incurvés, à l’avant et à l’arrière. En fait, il est à peu de chose près identique au Galaxy S8+ présenté en mars dernier. Seul 0,1″ différencie les deux écrans.

L’autre point commun avec le S8+ est que l’écran Super Amoled du Galaxy Note 8 couvre pratiquement toute la surface avant de l’appareil. On parle alors de smartphone « borderless ». Ce type d’écran est d’autant plus appréciable en utilisation multimédia (vidéo) mais aussi en mode double écran (deux applications se partagent l’écran).

Un monstre de puissance

Sous cette belle robe, qui ne présente aucun bouton en façade, se trouve un moteur constitué d’une puce Octo-Core Exynos 8895 cadencé à 2,3Ghz. Elle est associée à 6Go de mémoire vive et 64Go d’espace de stockage. Ajouter une carte mémoire micro-SD gonflera la capacité jusqu’à 256Go supplémentaire.

Le premier terminal Samsung équipé d’un double capteur photo

Désormais, un bon smartphone doit nécessairement posséder un bon appareil photo. Le Galaxy Note8 répond-il à ce critère ? Sur le papier, tout porte à croire qu’il va donner satisfaction. Il est doté de deux capteurs de 12Mpx avec stabilisation optique comme appareil photo principal et d’un capteur frontal de 8Mpx pour les selfies. Le capteur principal sera en mesure de filmer avec une définition allant jusqu’au UHD.

Grâce à l’ouverture de ses optiques, à ses zooms (optique et numérique) et à ses nouvelles fonctionnalités, le Note8 est en mesure de délivrer des photos de qualité en toute condition.

Un terminal à la pointe de la technologie

Flagship oblige, la nouvelle phablette Samsung est bardé de capteurs dont un accéléromètre, un baromètre, des capteurs de luminosité et de proximité mais aussi un cardiofréquencemètre, des lecteurs d’iris et d’empreintes digitales. Autre propriété utile qu’il partage avec les Galaxy S7 et Galaxy S8, il est certifié IP68, à savoir résistant à l’eau et à la poussière.

Quand on choisit un Galaxy Note8, on exige le meilleur dans tous les domaines et la connectivité en est un : Bluetooth 5.0, Wi-FI (WiFi 802.11 a/b/g/n/ac), NFC, USB Type C et 4G LTE de catégorie 16.

Une sécurité accrue

Même si ce n’est pas toujours l’élément le plus important pour certains, il l’est pour Samsung. Je parle bien évidemment de la batterie. Après l’affaire du Galaxy Note7, Samsung a du modifié ses procédures. Aujourd’hui, le constructeur déclare avoir mis en place le contrôle de sécurité « le plus rigoureux de l’industrie ». Dans son Galaxy Note8, Samsung a intégré une batterie de 3300mAh, composant compatible charge rapide et charge par induction.

Maintenant, si vous souhaitez comparer ses mensurations avec celles des S8, S8+ ou d’appareils concurrents, voici les infos : 162,5 x 74,8 x 8,6mm pour un poids de 195g.

Un stylet semblable à un stylo

Le Note8 ne serait pas un Galaxy Note sans son stylet S-Pen qui lui aussi s’est amélioré avec le temps. Samsung déclare qu’il est aussi réactif et précis qu’un stylo. Avec son poids de seulement 3g et son bouton permettant de rétracter sa mine, vous aurez l’impression d’utiliser un stylo traditionnel.

Le Galaxy Note8 sera livré sous Android 7.11 Nougat associé à une surcouche Samsung Experience 8.5 mais on peut imaginer qu’il fera partie des terminaux à passer rapidement sous Android 8 Oreo.

Prêt pour l’écosystème Samsung

Le Galaxy Note8 est évidemment compatible avec tout l’écosystème Samsung à savoir le nouveau casque Gear VR, la caméra Gear 360, le bracelet connecté Gear Fit2 ou encore le station DeX. Cette dernière permet d’utiliser la puissance de la machine pour le « transformer » en ordinateur.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Note8 sera disponible à partir du 15 septembre en 3 coloris : Noir Carbone, Or Topaze et Bleu Roi. Les affionados du Note n’auront donc pas à patienter trop longtemps. Il faudra tout de même accepter de débourser une somme à 4 chiffres : le Samsung Galaxy Note8 sera vendu à 1 009€.

Finalement, Samsung ne sera pas le plus gros constructeur à décider d’arrêter cette flambée des prix. On peut apprécier la marque, les appareils et leur technologie embarquée mais là, ça commence à faire beaucoup mais ce n’est que mon avis. Qu’en pensez-vous surtout que 6 mois après sa sortie, on peut trouver le Galaxy S8+ à moins de 700€. Il y a évidemment des différences entre les appareils mais cela justifie-t-il un tel écart ?