Télécommande devolo : un accessoire indispensable pour votre maison connectée [Test]

Une fois que vous avez mis en place votre box devolo Home Control et plusieurs modules de la marque, on peut se demander comment améliorer son installation. Cela peut par exemple passer par l’utilisation d’un accessoire petit par la taille mais qui peut rendre de grands services. Je parle de la télécommande devolo, un produit qui va vous permettre de déclencher en un clic une action au sein de votre maison connectée. Voici ce que j’en ai pensé.

Contenu de la boîte

La télécommande est livrée dans une boîte rectangulaire qui adopte la même charte graphique que les autres modules testés : une photo sur le dessus, un exemple de scénario au-dessous et les points forts du devolo Home Control sur les tranches.

A l’intérieur, on tombe directement sur un guide « premiers pas » clair et complet. Au-dessous, on découvre la télécommande. La pile qui alimente la télécommande étant déjà installée, vous n’aurez donc pas à dévisser le boitier pour la glisser dedans.

Présentation du produit

Les caractéristiques

Avant d’entrer dans le détail, voyons quels sont les caractéristiques de ce petit boîtier qui présente des dimensions de 30 x 55 x 14 mm pour un poids d’environ 32g.

La télécommande communique avec la box Home Control en utilisant le protocole Z-Wave. Elle a une portée de 30m en intérieur et de 100m en extérieure. Vous allez donc pouvoir l’utiliser dans la rue, juste avant d’arriver à votre domicile.

Disposant de 4 boutons programmables, vous allez être en mesure de déclencher 4 actions différentes au sein de votre maison, que ce soit en sortant, avant de rentrer ou même depuis votre domicile. Je donne quelques exemples d’actions un peu plus bas.

Ce petit boîtier est alimenté par une pile CR2032 (3V) également appelée « pile bouton ». Devolo ne communique pas sur son autonomie mais à tout moment, vous pouvez connaître l’état de la pile depuis le tableau de bord ou depuis le menu Appareils de l’application.

Description du produit

La télécommande, de forme rectangulaire avec des angles arrondis, est constituée de deux blocs noirs en plastique séparés par une partie métallique.

Elle comprend 4 boutons dissimulés par un cache noir qui vient coulisser pour les protéger ou pour laisser le champ libre pour leur utilisation. Cette protection a été pensée pour éviter toute action malencontreuse sur l’un des boutons.

Pour ceux qui se poseraient la question, le cache ne peut coulisser tout seul, la position haute et la position basse étant marquées par un léger cran. Enfin, pour améliorer l’adhérence et faciliter les manipulations, la partie centrale du cache, légèrement incurvée, contient quelques petits points en relief.

Entre les boutons 1 et 2, les deux plus gros boutons, on aperçoit une petite led. Elle est également protégée par le cache quand il est en position haute. Cette dernière s’allume dès qu’on presse sur l’une des touches.

La marque devolo est gravée sur le dessus de la télécommande, sur le côté opposé des boutons.

Sur le dos, noir mat, on ne trouve rien d’autre que trois petits trous qui correspondent à l’emplacement des vis.

Le fonctionnement de cette télécommande est semblable à celui de votre bip de voiture. D’ailleurs, vu les dimensions, on pourrait confondre les deux télécommandes.

Dans la partie basse, la télécommande comprend un clip qui facilite sa fixation sur un sac ou sur des clefs. Si ça ne vous plait pas, vous pouvez le retirer et accrocher directement la télécommande à votre porte-clés existant.

Une télécommande, pour quoi faire ?

Actuellement, si vous avez créé différents scénarios qui comportent des actions à réaliser avant de rentrer ou de sortir de votre domicile, il vous faut votre smartphone pour les déclencher.

Maintenant, vous, ça vous amuse peut-être de mettre ceci en place et de déclencher le tout depuis votre terminal. Qu’en est-il de votre moitié(e) ? De votre enfant ? Ils n’ont peut-être pas de smartphone ou ils ne veulent pas spécialement savoir comment cela fonctionne.

Grace à télécommande, vous allez pouvoir associer à chacun des 4 boutons une action ou à un scénario de votre Home Control. En un simple clic, la personne pourra désactiver l’alarme et allumer la lumière de l’entrée avant même d’avoir franchi la porte.

Déclencher vos différentes actions devient encore plus facile et accessible. On ne va pas parler de jeu d’enfant car ce n’est pas un jeu mais cela reflète la simplicité avec laquelle vous pouvez intervenir sur votre système Home Control

Activation de la télécommande

Enregistrer sa télécommande au sein de son installation Home Control est très simple : vous suivez l’assistant constitué de 4 étapes et le tour est joué. Pour avoir chronométré la procédure, il vous faut moins de 30s pour rendre la télécommande opérationnelle.

Pour utiliser cet accessoire avec vos autres appareils Devolo, il faut se rendre dans le menu Appareils, cliquer sur le bouton + puis sélectionnez la télécommande dans la liste déroulante.

Je précise que contrairement aux détecteurs (ouverture et mouvement par exemple), la télécommande doit rester à proximité de la box pour les prochaines étapes. De plus, tout comme le détecteur de fumée, un clic sur la télécommande est nécessaire.

La première étape consiste seulement à préparer l’appareil. Il n’y a rien de bien compliqué : vous glissez le cache vers le bas et vous vous placez à proximité de la box Home Control. La procédure parle de 40cm mais de mon côté, je n’ai pas eu besoin d’être aussi proche. Je dirai que l’impact est la durée nécessaire pour que la télécommande soit reconnue par le système domotique devolo.

A l’étape suivante, l’assistant devolo vous demande de cliquer sur le bouton 1 du boîtier. Il faut rester appuyé jusqu’à ce que la led se mette à clignoter alternativement en rouge et en vert.

La dernière étape consiste à nommer votre accessoire, indiquer son emplacement, lui affecter un icône puis sélectionner si vous voulez ajouter cet accessoire sur votre ou vos tableau(x) de bord.

Et voilà, c’est fini. Encore une fois, l’enregistrement du module par le système devolo est simple et rapide.

Nous allons voir juste après comment assigner des fonctions aux 4 boutons programmables de la télécommande. Juste avant, si vous revenez sur le menu Appareils et que vous cliquez sur la télécommande ajoutée tout récemment, on visualise les 4 boutons programmables.

Maintenant, vous tenez au creux de votre main un petit accessoire prêt à être paramétré. N’ayez pas peur. L’objectif est tout simplement d’indiquer au système à quelle fonction est affectée à chacun des boutons (action, règle, scénario).

Une fois que je vous aurai montré comment faire pour le premier bouton, vous saurez vous débrouiller tout seul. Je vais tout expliquer mais la procédure est très simple.

Affectation d’une fonction à un bouton

Pour paramétrer chacun des boutons, c’est vraiment simple : vous lancez l’application Home Control, vous cliquez sur Appareils puis sur le nom donné à votre Télécommande.

Une fois sur l’écran présentant les 4 boutons, cliquez sur les trois petits points situés en bas à droite. Cela vous donne l’état de la pile, un accès au journal domestique et aux boutons Modifier et Supprimer (caché derrière les 3 points situés en haut à droite). Cliquer sur Modifier permet de revenir à un des écrans vu auparavant.

La suite est tout aussi simple et intuitive. Il faut cliquer sur l’un des 4 boutons puis sélectionner la fonction de votre choix : appareil, groupes, minuterie, règles, messages,… Le choix est impressionnant et la seule limite est votre imagination…et le nombre d’appareils de votre installation évidemment.

Exemple 1 : Allumer et éteindre une lampe

Dans mon premier exemple, très simple, je spécifie que la lampe s’allume quand je clique sur le Bouton 1 et qu’elle s’éteint quand je presse le Bouton 3 (bouton situé au-dessous du bouton 1).

Je ne l’ai pas précisé mais pour allumer une lampe, il faut disposer d’une prise intelligente devolo sur laquelle on vient brancher la fameuse lampe.

Une fois que vous avez cliqué sur Bouton 1, cliquez sur Appareils puis sélectionner celui qui vous intéresse. A cette étape, les détecteurs ne peuvent être sélectionnés. Le système propose par exemple les prises intelligentes et l’alarme.

Pour continuer, je sélectionne une prise puis l’état déclenché par la pression sur le Bouton 1. Dans ce cas, je sélectionne l’état « Actif ». Ensuite, je suis la même démarche excepté que pour le Bouton 3, je sélectionne l’état « Inactif », toujours pour la même prise.

Une fois les deux boutons programmés, un retour sur le paramétrage de la télécommande vous affiche le résultat de vos manipulations

Si vous souhaitez qu’un clic sur un des boutons déclenche un ensemble d’actions, il faudra sélectionner par exemple un scénario. Depuis cette programmation, il n’est pas possible de choisir plusieurs appareils. Cela est faisable mais uniquement via un groupe (toutes les prises par exemple) ou via un scénario.

Autre élément important, la création des groupes ou des scénarios ne peut se faire pendant la programmation de la télécommande. Il faut donc les créer avant puis aller les chercher après avoir choisi l’un des boutons.

Exemple 2 : déclencher un scénario à la sortie de son domicile

Dans cet exemple, j’associe à la Touche 2, l’exécution d’un scénario préalablement enregistré. Ce dernier me sera utile à la sortie de mon domicile.

En le déclenchant, je demande à mon installation d’éteindre 2 lampes et d’activer des règles liées au détecteur de fumée et d’ouverture. D’ailleurs, j’aurai pu rassembler les deux prises dans un groupe et l’intégrer à mon scénario.

La procédure à suivre est identique à celle décrite ci-dessous. Il faut se rendre sur la télécommande puis cliquer sur Modifier. Une fois cette étape réalisée, il faut cliquer sur la Touche 2 de la télécommande puis sélectionner le scénario décrit ci-dessus.

Voilà, il ne reste plus qu’à programmer la Touche 3 avec par exemple un scénario qui désactiverait le détecteur d’ouverture sur la porte et l’alarme.

Prix et disponibilité

Tout comme les autres produits devolo Home Control, la télécommande est disponible chez les revendeurs de la marque au tarif de 39,90€. Encore une fois, le produit bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Conclusion

Une fois que vous avez mis en place votre système devolo Home Control au sein de votre domicile, la télécommande est l’accessoire qui vient parfaire votre installation. Rapide à activer et à paramétrer, toutes les fonctions de votre smart home sont accessibles via un petit boîtier et un simple clic sur l’un des 4 boutons programmables.