Comment trouver un réseau Wi-Fi gratuit via Facebook ? [Tutoriel]

A moins que vous ayez souscrit à un forfait avec beaucoup de data ou que vous soyez dans un lieu proposant un réseau wi-fi, il peut être très utile d’avoir une carte des wifi gratuits disponibles autour de vous. Vous pouvez effectuer une recherche depuis le menu Wifi de votre terminal mais il existe aussi une solution directement intégrée à l’application Facebook. Voici comment faire pour activer et utiliser cette fonction.

Cette option que vous n’allez plus vouloir désactiver est disponible sur les versions iOS et Android de Facebook. Pour l’utiliser, il faut explorer le menu en suivant une des procédures décrites ci-dessous.

Rechercher un Wi-Fi sur Android

Lancez l’application Facebook puis cliquez sur le bouton menu présent en haut à droite du fil d’actualité.

Dans le chapitre Applications, cliquez sur « Trouver Wi-Fi » ou cliquez au préalable sur « Voir tout »

Un message s’affiche vous informant qu’il faut activer la localisation sur votre smartphone pour bénéficier de cette fonctionnalité. Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Activer la recherche d’un réseau Wi-Fi »

Facebook vous propose alors la liste des réseaux gratuits disponibles. Elle se présente sous forme d’une liste ou sur une carte avec autant de points qu’il y a de Wi-Fi autour de vous (et à quelle distance de votre emplacement).

Quand il s’agit d’un commerce, vous pouvez éventuellement basculer sur sa page web ou obtenir l’itinéraire pour se rendre sur le lieu où se trouve ce réseau Wi-Fi.

Rechercher un Wi-Fi sur iOS

Lancez l’application Facebook puis cliquez sur le bouton Menu situé en bas à droite du fil d’actualité

Dans le chapitre Explorer, cliquez sur « Trouver un réseau Wi-Fi » qui comprend d’ailleurs une mention « Nouveau » ou cliquez auparavant sur « Voir plus » pour accéder à l’ensemble des raccourcis.

Sur la nouvelle fenêtre, Facebook vous indique que l’option de localisation de votre terminal doit être activée avec le paramètre « Toujours ». Un clic sur le bouton « Définir pour toujours » permet de réaliser cette modification puis de basculer sur la liste des réseaux Wi-Fi.

Deux messages successifs vous informent tout de même que la localisation sera activée même si vous n’utilisez pas Facebook et que vous l’autorisez à accéder à ces infos. Il faut cliquer sur OK et Autoriser pour passer à la suite.

Tout comme la version Android, vous visualisez l’ensemble des réseaux sous forme de liste ou sur une carte.

Alors, vous voyez, c’est tout simple et ça peut dépanner. Si vous faites partie des 2 milliards d’utilisateurs Facebook, vous avez probablement déjà l’application. Pour les autres, il faut la récupérer ou trouver une autre solution.

Après les infos sur la météo, Facebook ajoute une fonctionnalité que je trouve bien utile pour l’utilisateur et qui permet au géant américain de conserver ses utilisateurs et de les pousser encore plus à rester sur l’application.