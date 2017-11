devolo annonce avoir vendu 35 millions de produits CPL

Leader mondial sur le marché du CPL, la société devolo AG n’en a pas finir de nous surprendre. Présente aussi bien sur le marché professionnel que grand public, la marque propose des produits dans toutes les gammes de prix avec pour principal objectif de faciliter l’accès à l’internet haut débit dans chaque pièce. Pour fêter ses 15 ans d’existence, existe-t-il un plus beau cadeau que de concevoir des solutions utilisées par des millions de personnes ? En début de semaine, devolo a annoncé avoir vendu 35 millions de produits CPL à travers le monde.

Comme vous avez pu vous en rendre compte avec les différents tests publiés sur UnSimpleClic, devolo propose des produits CPL faciles et rapides à installer, des produits permettant d’amener votre connexion internet dans tout votre domicile via le courant électrique. Avec la dernière génération d’adaptateurs, vous pouvez même atteindre une vitesse de transmission de 1200Mpbs et bénéficier de une, deux voire trois prises ethernet en plus du réseau Wi-Fi. Cela signifie tout simplement que vous trouverez nécessairement des produits compatibles avec vos terminaux et avec votre utilisation, que ce soit juste pour du surf, pour jouer en ligne ou profiter du streaming vidéo.

Même avec sa position dominante sur ce marché, la société continue d’innover. Tout récemment, lors du Salon IFA de Berlin, la marque a annoncé plusieurs nouveautés dont la nouvelle gamme dLan 1000 mais aussi le dLan 1200 triple+, sa technologie Smart WiFi et de nouvelles fonctions pour sa solution domotique devolo Home Control. Cette dernière permet aussi bien de sécuriser son domicile avec des capteurs de mouvement et d’ouverture ainsi que des alarmes mais également d’automatiser certaines fonctions via des scénarios (allumage des lumières, déclenchement du chauffage,…).

Devolo s’adresse aussi aux professionnels avec des produits réseaux (comme pour les particuliers) mais aussi des solutions pour le réseau électrique intelligent (Smart Grid). Dans ce secteur, l’objectif est de pouvoir surveiller et contrôler en temps réel les transmissions de données pour assurer le meilleur équilibre possible entre la production et la demande d’électricité.