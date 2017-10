Kodak dévoile son système d’alarme SA101

Dans sa gamme de produits dédiée à la domotique et à la sécurité domestique, Kodak a conçu un système d’alarme qui peut fonctionner seul ou accompagné de caméras. Après sa caméra intérieure IP101WG et sa caméra extérieure EP101WG, Kodak a dévoilé son alarme SA101, un système évolutif simple à mettre en place et pilotable avec l’application Kodak Connect, compatible iOS et Android.

Ce système d’alarme connecté à installer soi-même est composé de deux détecteurs d’ouverture, d’un détecteur de mouvement et d’une télécommande. Les premiers capteurs vous permettront de savoir si une personne est entrée chez vous tandis que le second sera capable de détecter le moindre mouvement.

Associé à une ou plusieurs caméras, le système devient encore plus performant surtout que le système intègre une batterie de secours en cas de coupure du courant.

En plus de pouvoir mettre en place son système sans connaissance particulière, le propriétaire peut créer des scénarios en fonction des différents modules installés chez lui comme allumer une lumière en cas de détection de mouvement ou d’ouverture d’une porte (ou fenêtre). Le système étant évolutif, il est possible d’associer des détecteurs complémentaires, l’application pouvant gérer jusqu’à 4 caméras et 32 accessoires.

Chacun des modules à sa fonction et vous informe de la moindre activité : un mouvement dans un rayon de 10m, une porte ou une fenêtre qui s’ouvre et vous recevez une notification et un email. De son côté, la télécommande vous permet d’activer ou de désactiver votre alarme mais aussi de « lancer » un mode SOS.

Le système d’alarme Kodak SA101 est disponible au prix de 159,90€ directement sur le site Kodak.