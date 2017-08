la mini-série Surrogate débarque sur Blackpills

Il y a quelques jours, le thriller Rounds arrivait sur Blackpills. Samedi, c’est la série Surrogate est venu vient compléter le catalogue, série préalablement annoncée sur Twitter. Elle ne parle ni d’attentats ni de vengeance mais de sexualité. Et oui, il faut de tout pour plaire au plus grand nombre. Le sous-titre de Surrogate résume bien ce que vous allez voir en regardant la série : « si vous n’avez pas de problèmes sexuels, dites-vous que l’un de vos proches en a sûrement ».

La saison 1 de cette nouvelle comprend 9 épisodes de 10 à 14min et selon la chaîne YouTube de Blackpills FR, la série peut se résumer ainsi :

Jane Martin (25 ans), jeune diplômée, est recrutée par le docteur Faye pour « La clinique du Sexe sain ». En plus de sa confiance et ses expériences sexuelles, elle a besoin d’acquérir les compétences d’une bonne thérapeute. Mais Jane ne suit pas toutes les règles avec ses patients et se rapproche petit à petit d’eux. Ignorant les avertissements du Docteur Faye, Jane se met elle et ses patients en danger.

Ce qui est sympathique est que Surrogate vous apprend des choses même sans visionner les vidéos : chaque titre d’épisode est accompagné des résultats d’un sondage. Par exemple, saviez-vous 95% des hommes jouissent au lit contre seulement 57% des femmes ou encore que seulement 25% des jeunes adultes sont satisfaits de leur vie sexuelle ? Bon maintenant, nous ne savons pas comment a été réalisé cette enquête, ni dans quel pays … mais ce n’est pas trop la question.

Pour bénéficier de cette nouvelle série, j’ai dû mettre à jour Blackpills qui a proposé deux updates en deux jours. Cela a eu quelques petites conséquences : j’ai dû demander un nouveau code pour accéder au contenu et ensuite, tous mes paramètres ont sauté (qualité de la vidéo, langue et sous-titre, couleur et notifications).

Avec ses mises à jour, Blackpills propose une nouvelle interface : seuls 7 séries sont désormais disponibles sur le premier écran : Pillow Talk, Icarus, Exposed, Event Zero, Making A Scene, Rounds et Surrogate.

Pour accéder aux précédentes séries, il faut passer par l’écran de recherche situé en haut à droite. Vous retrouverez tout le catalogue, soit 18 séries, regroupé par thème.

Les teasers de Surrogate chez Blackpills FR et Blackpills US sont disponibles ci-dessous.