La série Rounds est disponible sur l’application de streaming Blackpills

Après Event Zero au mois de juin puis début juillet Making A Scene – la série réalisée et jouée par James Franco – l’application de streaming Blackpills continue doucement mais régulièrement d’alimenter son catalogue de séries. Comme indiqué dans sa description, la plafeforme de VOD gratuite et accessible depuis un terminal sous iOS et Android ajoute une nouvelle série par semaine. Cette semaine, c’est Rounds qui débarque dans le catalogue Blackpills qui contient désormais 17 séries différentes.

Le visuel et la baseline de la série annoncent la couleur. On y voit l’avant bras d’un homme avec un arme de poing tandis que sous le nom de la série, on peut lire « UN DOIT MOURRIR OU TOUS MOURRONT ». C’est l’histoire de six personnes qui se retrouvent coincés dans un mystérieux jeu de la mort. C’est un huit clos où les protagonistes ne sont pas exactement ceux qu’ils semblent être.

Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout raconter. Dans le 1er épisode intitulé « Le sticker jaune », les 6 personnages (2 femmes et 4 hommes) se réveillent dans une pièce sombre sans fenêtre ni porte (une cave ? un sous-sol ?). Au milieu de cette dernière se trouve une table sur laquelle repose une boite qui contient un revolver, une balle (munition) et le message suivant : « One must die or all will die » (Un doit mourir ou tous mourront)…Tic tac… tic tac…

Attention, je vous préviens de suite : si vous commencez à regarder le premier épisode, vous ne voudrez plus vous arrêter.

Le trailer de la série qui comptabilise, dans la saison 1, 8 épisodes d’une durée de 7 à 9min est disponible ci-dessous.

La série a été réalisée par Marko Slavnic et parmi les personnages principaux, on trouve Mark Hapka (Ghost Whisperer, Esprits Criminels), Jerod Haynes (Sense8), Shiree Nelson (Dawn of the Crescent Moon, Apart), Dusty Sorg (Esprits Criminels, Les Experts, NCIS, Mad Men) , Erik Passoja (NCIS, True Blood, FBI portés disparus) et Francesca Catalano.

Sur son compte twitter, Blackpills parle également de la série Surrogate mais elle ne semble pas encore disponible sur l’application. A suivre…

