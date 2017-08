Wiko annonce deux nouveaux smartphones : le Jerry 2 et le Sunny 2

Je n’arrête pas de le dire mais c’est vrai : la marque Wiko ne cesse de faire parler d’elle. Après les salons MWC et DISTREE#Connect où Wiko est venu annoncer et présenter des nouveautés, voilà que la commercialisation des appareils sont lancés à un rythme régulier. Après les Upulse, les WIM et le Tommy2 sorti tout récemment, Wiko annonce le lancement de deux nouveaux smartphones : les Jerry 2 et Sunny 2.

Sur son communiqué de presse diffusé il y a deux jours, le constructeur français dévoile les nouvelles versions de deux modèles existants. Commercialisés sous la barre des 100€ dès le 24 juillet prochain, Wiko s’adresse une nouvelle fois aux jeunes et aux petits budgets. L’objectif est évidemment de proposer une offre en face de chacun des types d’acheteurs et ainsi toucher le plus grand nombre de personnes.

Petits par la taille et le prix mais haut en couleurs, ces deux appareils multi-sim disposent du nécessaire pour naviguer sur internet – sans 4G – et prendre des photos. Maintenant, ils n’ont clairement pas été conçus pour faire des prouesses.

Le Jerry 2 est animé par un processeur Quad-Core cadencé à 1,3Ghz accompagné de 1Go de mémoire vive et de 8Go d’espace de stockage, extensible via une carte micro-SD (jusqu’à 64Go). Il dispose d’un écran IPS de 5″ (854 x 480px) et d’un capteur 5Mpx en façade et d’un second capteur photo de 5Mpx au dos.

Il est équipé du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi (802.11 b/g/n) et d’une prise USB2.0 mais pas de 4G.

Il est alimenté par une batterie de 2500mAh et fonctionne sous Android 7.0 Nougat. Il mesure 144 x 72,8 x 9,3mm pour un poids de 167g et sera disponible en 5 coloris (Anthracite, Argent, Or, Bleen et Vert).

De son côté, le Sunny 2 est équipé d’une puce Quad-Core cadencé à 1,2Ghz, de 512Mo de mémoire vive et, comme le Jerry 2, de 8Go de mémoire Rom également extensible (32Go max). De dimensions plus réduites (126,6 x 66,3 x 11,4 mm pour 125g), il présente un écran WVGA de 4″. Pour la photo, il faut se contenter d’un capteur de 2Mpx en façade et d’un capteur de 5Mpx à l’arrière.

Il est équipé du Bluetooth 2.0 uniquement, du Wi-Fi (802.11 b/g/n) et d’une prise USB2.0 mais toujours pas de 4G.

Il est livré sous Android 6.0 Marshmallow avec une batterie de 1300mAh. Les couleurs disponibles sont identiques à celles du Jerry 2.

Comme indiqué un peu plus haut, les deux smartphones seront disponibles à partir du 24 juillet sur Wikomobile : le Jerry 2 à 89,99€ et le Sunny 2 à 59,99€.