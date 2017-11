Playstation Plus : les jeux offerts du mois de novembre 2017

Ça y est, le mois d’octobre est à peine terminé que nous attaquons sans plus tarder le mois de novembre, et quoi de mieux que de démarrer ce nouveau mois avec des cadeaux ? Oui enfin des cadeaux que vous avez payés puisqu’il s’agit des jeux offerts dans le cadre du programme Playstation Plus.

Oui, comme vous le savez maintenant,le programme Playstation Plus se propose de vous offrir deux jeux chaque mois. Par exemple, le mois dernier, Sony nous avait concocté une sélection assez sympathique puisqu’il s’agissait des titres Metal Gear Solid V: The Phantom Pain et Amnesia: Collection sur PS4, Monster Jam Battlegrounds et Hustle Kings sur PS3, et enfin Hue et Sky Force Anniversary sur PS Vita. D’ailleurs, ces deux derniers étaient également disponibles sur PS4.

Les titres offerts seront disponibles à compter du 7 novembre sur le Playstation Plus

Pour ce mois de novembre, Sony a encore décidé de nous gâter. Rien de surprenant puisque la firme nippone l’avait annoncé lorsqu’elle avait décidé d’augmenter le prix de PS Plus.

Ce mois-ci donc, le premier jeu offert sur PS4 un épisode tout en 3D du fameux Worms, Worms Battlegrounds.

Le second titre, qui est également disponible pour ceux qui possèdent le PS VR, est Bound, un jeu de plateforme en 3D accès sur la… poésie, on peut dire cela.

Bien évidemment, les autres consoles n’ont pas été oubliés puisque sur PS3 vous pourrez jouer à R-Type Dimensions ou encore Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic.

Sur PS Vita c’est à Dungeon Punks (également sur PS4) et à Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] auxquels vous aurez droit.

Le résumé des jeux du mois de novembre

Allez, on résume :