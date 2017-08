Retour sur la présentation du Nokia 8

Tout comme de nombreux smartphones attendus, le dernier Nokia a beaucoup fait parler de lui avant même sa présentation officielle. C’est le 16 août dernier que HMD Global a dévoilé le Nokia 8, un smartphone offrant une belle fiche technique, un prix intéressant mais un design qui ne le démarque pas trop de la concurrence.

Même si on remarque un dos en aluminium poli et une finition réussie, le Nokia 8 adopte un design qui n’est pas unique en son genre : les touches habituelles et un bouton Home qui fait aussi office de lecteur d’empreintes digitales. Ce dernier est encadré par deux boutons capacitifs utiles pour la navigation au sein de l’interface.

Pour les performances, HMD a doté son dernier smartphone de la puce Qualcomm la plus récente, celle installée sur les smartphones les plus performants du moment, à savoir le Snapdragon 835. Il est couplé avec 4Go de mémoire vive et 64Go d’espace de stockage.

Si cette mémoire Rom ne vous suffit pas, ce que je peux comprendre quand on apprécie la musique et/ou les vidéos, vous pourrez y glisser une carte mémoire d’une capacité maximum de 256Go. Voilà qui devrait vous donner un peu d’oxygène. Maintenant, si cela ne vous intéresse pas du tout, vous pourrez opter pour une seconde carte sim (fonction dual sim).

Pour s’assurer que les différentes sollicitations de l’appareil n’aient pas trop d’impact sur la température de ce dernier, le Nokia 8 bénéficie d’un système de refroidissement à base de cuivre.

Pour l’affichage, HMD a opté pour un écran IPS LCD de 5,3″, diagonale inférieure à celle présente sur les derniers flagship Samsung et LG par exemple. L’écran 2.5D du Nokia 8 offre une résolution 2K ou QHD (2560 x 1440px) et est protégé par un revêtement Gorilla Glass 5, de quoi le protéger des rayures.

Lors de la présentation de l’appareil, HMD a insisté sur les caractéristiques de ses capteurs photo en indiquant tout d’abord avoir collaboré avec Zeiss pour les optiques. Comme certains de ses concurrents, le Nokia 8 dispose d’un double capteur photo de 13Mpx à l’arrière : un 1er capteur pour la couleur et un second pour le N&B. Ils sont accompagnés d’un flash et bénéficient d’un autofocus laser. A l’avant, il faudra également compter sur un APN grand angle de 13Mpx avec détection de visage.

Voilà pour les éléments techniques mais le Nokia 8 est également livré avec de nouvelles fonctionnalités dont le mode Dual-Sight : les capteurs avant et arrière sont mis à contribution en même temps pour apporter une nouvelle expérience à l’utilisateur. Le plus de cette fonction est que le rendu peut être diffusé en live sur les réseaux sociaux (Facebook Live et YouTube Live).

Le son est également mis à contribution lors de captures vidéo en 4K grâce à la technologie audio OZO spatial 360°.

Le Nokia 8 est compatible avec la 4G LTE de catégorie 9, ce qui signifie un débit théorique pouvant atteindre 450Mbps en download et 50Mbps en upload. Maintenant, il propose aussi une connectivité complète : USB3.1, Wi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac), Bluetooth 5.0 et GPS (GPS / AGPS + GLONASS).

Pour finir sur la fiche technique du Nokia 8, il est alimenté par une batterie non amovible de 3090mAh mais HMD n’a pas communiqué sur l’autonomie théorique, que ce soit en appel ou en utilisation multimédia. Les premiers tests de l’appareil devraient donc nous en apprendre un peu plus. Par contre, on peut tout même indiquer que la batterie est compatible Quick Charge 3.0.

Le haut de gamme Nokia tourne sous Android Nougat 7.1.1 et est livré avec le pack Google, sans aucun autre programme inutile.

Enfin, pour ceux qui voudraient comparer le Nokia avec des appareils concurrents, il présente les mensurations suivantes : 151,5 x 73,7 x 7,9mm pour 160g. Ce n’est pas l’appareil le plus fin ni le plus léger du marché mais il se défend bien face au Galaxy S8, au LG G6 ou encore au HTC U11.

Le Nokia 8 sera disponible dans le courant du mois de septembre au tarif de 599€, ce qui le positionnera sous celui pratiqué pour les flagships des plus gros constructeurs. En l’achetant, vous pourrez faire votre choix parmi les 4 coloris disponibles : bleu poli, bleu trempé, acier et cuivre poli.

Source