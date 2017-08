See You Again de Wiz Khalifa détrône Gangnam Style de Psy sur Youtube

Vous vous en souvenez sans doute mais 2012, le phénomène Gangnam Style, la chanson de Psy, inondait les ondes et nous étions tous à imiter la chorégraphie si délirante du clip. Il faut dire que nous l’avions tous vu plusieurs fois à tels points que Psy était devenu la vidéo la plus vue sur YouTube après avoir battu plusieurs records et avec au compteur aujourd’hui 2 898 972 620 vues.

Oui mais voilà, ce record vient tout juste de tomber. Si, si, je vous le promets. Avec 2 914 211 855 vues, See You Again de Wiz Khalifa devient donc la vidéo la plus vue sur YouTube. Les détracteurs du titre diront que ce record a été atteint grâce à Paul Walker et l’hommage que lui rend cette chanson. Bon, il serait difficile de dire le contraire mais si la chanson avait été totalement nulle, pas certain que la vidéo aurait été autant regardé.

Despacito en embuscade

Ce record ne devrait sans doute pas tenir longtemps. En effet, un autre titre fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, il s’agit de Despacito de Luis Fonci.

Ce titre comptabilise déjà à l’heure où j’écris cet article 2 549 299 165 vues en à peine 6 mois, du jamais vu. Mine de rien, cela représente près de 25 millions du vues par jour et à ce rythme le record devrait être largement battu !