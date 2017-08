Vous êtes invités à une Bar Mitzvah sur Blackpills

Plus de dix jours après Everyone I Love Is Dead, la plateforme de streaming Blackpills propose une nouvelle mini-série intitulée Bar Mitzvah.

Si vous ne savez pas à quoi correspond ce terme, voici quelques explications qui vous donneront par la même occasion des indications sur le thème de la série. La Bar Mitzvah, événement important dans le judaïsme, correspond à la majorité religieuse acquise à 13 ans par les jeunes garçons juifs. Étymologiquement, cette expression araméenne signifie « fils du commandement ». A cet âge de 13 ans (selon le calendrier juif), on considère que les jeunes garçons ont acquis l’âge d’exercer les commandements de Dieu.

Ce passage est marqué par une cérémonie qui peut être suivie d’une réception organisée par les parents. Cet événement existe aussi pour les jeunes filles mais cela s’appelle Bat Mitsvah et il a lieu à l’âge de 12 ans.

Revenons sur Blackpills où cet événement est traité sur le ton de la comédie. Un couple d’homosexuels venu du New Yersey fait appel à une certaine Lilly pour organiser la Bar Mitzvah de leur fils Angel(ina). Quand on voit la pub TV de cette femme qui vend son expérience pour ses événements, on se dit que tout ne va pas probablement pas se passer comme prévu. Les 4 membres de la famille (les parents, le fils et la belle-mère) partent alors pour Tel-Aviv afin de rencontrer Lilly.

Les principaux protagonistes de cette série réalisée par Eytan Fox et produite par Adama Productions sont joués par Elon Gold (Jozen), Dan Clark (Seth), Amanda Barrie (Hillary) et par Ilan Peled (Lilly).

Le jour de l’apparition de cette série sur la plateforme Blackpills, seul un épisode de 7min était proposé. Désormais, nous disposons bien de la saison entière qui compte 10 épisodes d’une durée variant de 4 à 9min.

Image