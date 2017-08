Blackpills : dans Everyone I Love Is Dead, le zombie est l’espèce dominante

La 20ème série Blackpills s’est pratiquement fait attendre. Après Rounds, Surrogate et Skal au mois de juillet, l’application gratuite qui permet de visionner des mini-séries en streaming a publié un nouveau titre la semaine dernière. Blackpills explore le thème des zombies avec Everyone I Love Is Dead.

Cette nouvelle série qui compte uniquement 6 épisodes d’une durée variant entre 7 et 9 min nous emmène dans un monde post-apocalyptique où le zombie est l’espèce dominante. L’autre particularité est que la série traite de ce sujet d’un point de vue comédie. Cela change des séries où ces créatures auparavant humaines sont tuées à coup d’armes à feu ou de battes de base-ball. Attention, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’action.

Dans Everyone I Love Is Dead, le héros, un zombie nommé Jesse, va tenter de démontrer que leurs animaux de compagnie, les humains, sont plus intelligents que ce que tout le monde pense. Quand on sait ce qu’il y a dans le crâne d’un zombie (d’ailleurs on ne sait pas), on se demande comment Jesse et ses potes zombies – enfin surtout Jesse – vont réussir à prouver cela.

Je vous laisse découvrir la suite en vidéo. Si vous voulez un avant-goût, voici le teaser.

Même si on peut s’en douter quand on connaît les séries Blackpills (et encore plus avec le thème abordé dans Everyone I Love Is Dead), cette nouvelle mini-série contient quelques scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes.

Je vous préviens de suite : si vous cherchez Everyone I Love Is Dead sur Google, vous risquez d’abord de tomber sur la chanson ou les paroles de la chanson de Type O Negative (Album World Coming Down) qui porte ce même nom. Ajoutez Blackpills et vous trouverez des infos sur cette nouvelle série.

Dernière petite chose : j’adore le générique du début. Il dure quelques secondes mais la musique et l’animation sont superbes… mais ce n’est que mon avis.