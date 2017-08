Sons of God : un nouveau thriller signé Blackpills

Après avoir visionné pratiquement toutes les séries dans leur intégralité, on devient accroc à Blackpills et on attend avec impatience la nouveauté suivante. Après un mois de juillet qui nous a réservé plusieurs nouvelles séries, un nouveau titre vient sauver un mois d’août assez maigre en contenu jusqu’à maintenant (Bar Mitzvah uniquement). Blackpills vient de rendre disponible la série Sons of God.

Dans ce thriller, un meutre est commis et le corps est découvert au milieu d’une yeshiva, une école religieuse juive pour les garçons. Le jeune lieutenant Zoey Robinson du NYPD va devoir faire équipe avec Eli Denovitz, un Shomrim. Ce dernier est à la fois membre de cette communauté religieuse et membre d’une milice de quartier. Même si leur relation ne part pas du bon pied, ils vont devoir mener l’enquête ensemble pour comprendre ce qui s’est passé. Tout laisse à penser que l’homme a été tué en reproduisant le rituel du sacrifice de l’agneau à la Pessah (Pâque juive).

Cette série, sur fond d’enquête policière, aborde de nombreux sujets de société : les relations entre communuatés, la (mé)connaissance des religions, l’homosexualité ou encore l’extrémisme.

La première saison de cette série originale signée Blackpills compte 8 épisodes d’une durée variant de 7 à 11min.

Les principaux protagonistes de la série sont incarnés par Shailene Garnett (Zoey Robinson), une jeune actrice qui a également joué dans les séries The Strain et The Listener et par David Julian Hirsh (Eli Denovitz), un acteur avec une filmographique plus importante (Rosewood, Grimm, Stalker,…). Daniel, le jeune qui semblait bien connaitre la victime, est lui joué par Max Schneider.

Maintenant que vous connaissez le début de l’histoire, je vous laisse découvrir le trailer. Pour connaître le dénouement, rien de plus simple : téléchargez l’application gratuite Blackpills.

Après avoir vu le premier épisode, je n’ai pas réussi à m’en détacher et j’ai regardé les 7 épisodes suivants.

