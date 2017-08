Super High et Kev Adams débarquent sur Blackpills le 27 septembre 

Depuis la sortie de l’application Blackpills en France – au mois de mai dernier – je vous tiens au courant de chacune des sorties mais également des séries à venir. Parmi celles-ci, l’une d’elle devrait plaire aux fans de Kev Adams. Depuis déjà quelques temps, l’acteur et humoriste français ainsi que Blackpills teasent la série Super High qui sera disponible le 27 septembre prochain.

C’est au début de cette année, avant même que la plateforme gratuite Blackpills ne soit lancée en France, que nous avons appris que Kev Adams rejoignait le projet Super High. La série, produite en France, sera animée par un casting international. L’acteur français jouera aux côtés du mannequin international de 22 ans Sarah McDaniel et du Youtuber américain Destorm Power.

Contrairement à Kev Adams qui a déjà une grande expérience du public et des « écrans » (cinéma, série et spectacle), ce sera une première pour Sarah McDaniel. Cette dernière a plutôt l’habitude de faire la une des magazines ou d’Instagram où son profil comptabilise plus de 860 000 abonnés.

Dans Super High, David (Kev Adams), qui vit à Los Angeles, se met à fumer un peu d’herbe pour oublier une histoire de coeur. Le problème est qu’il finit par se faire arrêter par la police. C’est là qu’il se rend compte que l’herbe produit sur lui un effet magique…

Je n’en sais pas plus que vous mais rien qu’en lisant ceci, on peut imaginer dans quel délire les auteurs (Édouard Pluvieux et Kev Adams) ont pu partir.

En attendant la bande annonce qui ne devrait pas tarder à arriver, vous pouvez surfer sur le web pour essayer d’en apprendre un peu plus sur Super High. Vous verrez d’ailleurs que la série initialement prévue le 25/09 a été décalée de quelques jours au 27/09. Cette nouvelle date a été confirmée par Blackpills.

J’ai hâte de découvrir cette mini-série et si l’ambiance est aussi bonne que semblent l’être les shootings de l’équipe et les témoignages de Kev Adams, on risque de bien s’amuser.

En parlant des autres séries à venir, à la fin de l’année, nous devrions découvrir The Show réalisé par Jan Kounen puis en 2018, une saison 2 pour 6 séries existantes. Je pense que nous allons passer encore de longues heures sur Blackpills et encore je ne parle que de celles déjà annoncées par la plateforme.

