The Clichy Montfermeil Chronicles : une nouvelle série Blackpills annoncée pour le 9 octobre

Depuis la rentrée, Blackpills nous réserve une nouvelle série par semaine. Si ça continue, nous allons vraiment devenir accroc à ses séries. Je parle pour vous car moi, c’est déjà le cas. Depuis le début du mois de septembre, le « dealer de séries » nous a déjà proposé Played, Mooom, Purgatony et la dernière en date, Super High. Alors que nous venons d’entamer le mois d’octobre, nous avons pu découvrir les épisodes 5 et 6 de Super High mais surtout, Blackpills a annoncé l’arrivée du titre The Clichy Montfermeil Chronicles prévu pour le 9 octobre.

A part pour Super High où les médias, Blackpills et Kev Adams avaient publié des photos puis des vidéos avant la sortie officielle, pour cette nouvelle série, nous ne savons vraiment pas grand-chose. Ce n’est pas totalement vrai puisque nous pouvons découvrir un extrait de 54s sur le compte Twitter de Blackpills.

Bringing Art into the street 😎 The Clichy-Montfermeil Chronicles by @JRart and @LadjLy debuts exclusively on blackpills on October 9th! pic.twitter.com/amyAZnUHZQ — blackpills (@blackpills) September 26, 2017

On y découvre ce qui ressemble à des extraits de vie au sein de ces deux communes de la région parisienne, plus spécifiquement de la Seine-Saint-Denis. J’extrapole car comme vous, je ne sais rien de la série. On va sûrement suivre le quotidien des habitants de ces villes à travers probablement la vision de quelques personnages ou peut-être au travers d’événements tragiques. Je m’explique.

Tout d’abord, comme on peut le voir sur l’image en intro de la vidéo, je pense qu’il faut s’attendre à une série documentaire choc dans le sens où l’homme en premier plan tient une caméra comme s’il tenait un fusil d’assaut. On retrouve aussi cette photo sur le compte Twitter du réalisateur Ladj Ly.

Ensuite, une autre vidéo disponible sur le compte du street artist JR nous dévoile un teaser, une vidéo expliquant comment a été créée l’affiche de la série, celle présentée au début de mon article. Elle semble être une partie de la fresque de 150m2 baptisée « Chronique de Clichy-Montfermeil », oeuvre dévoilée au mois d’avril dernier par les deux mêmes artistes cités ci-dessus.

C’est un bel hommage aux habitants et travailleurs de ces villes mais elle nous ramène aussi à des moments plus tragiques quelques années en arrière : la mort de deux adolescents dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois en 2005.

TEASER from the documentary "THE CLICHY MONTFERMEIL CHRONICLES" – on @blackpillsus the 9 octobre @ladjLY pic.twitter.com/f7cCf1EcSB — JR (@JRart) September 28, 2017

Il se pourrait bien que cette série revienne sur ces événements. Devons-nous nous attendre à une série choc ou plutôt à des témoignages des habitants plus de 10 ans après les faits ? Je n’en sais rien mais vous aurez la réponse dans moins d’une semaine. RDV le 9 octobre sur Blackpills.