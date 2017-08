Vivez la pire gueule de bois de votre vie avec la série Skal sur Blackpills !

Et une de plus ! Après Event Zero, Making A Scene, Rounds et Surrogate, Blackpills vient de dévoiler une toute nouvelle série : Skal. L’application de streaming proposant des mini-séries compte un titre de plus parmi son catalogue de près de 20 séries. Ce titre vous intrigue, vous allez très vite comprendre l’univers de cette série. « Skal » signifie « Santé » en danois, le mot « santé » que l’on prononce quand c’est le moment de trinquer.

La série qui nous plonge dans la vie du jeune Arthur dont la chaîne YouTube comptabilise plus de 3 millions d’abonnés. Alors qu’il fête cela comme il se doit avec des amis (dont Emma et Warren), une série d’événements vient perturber tout ceci : panne d’électricité, plus de réseau, plus d’eau et… Je vous laisse découvrir la suite mais sachez que le seconde épisode de la série est intitulé « la pire gueule de bois de ma vie ».

Welcome to a world where water counts for more than beer. #Skal is now on blackpills 👉 https://t.co/cf6XGtYCeF pic.twitter.com/mlDsz5M3YZ — blackpills (@blackpills) July 12, 2017

Skal compte, pour cette première saison, 8 épisodes d’une durée variant entre 9 et 12min. Elle a été co-produite par Rockzeline, société déjà présente pour la série Event Zero. Si vous avez un peu plus d’une heure devant vous, vous pouvez visionner tous les épisodes depuis votre terminal iOS ou Android.

If you think you've already had the worst hangover ever, think again.#Skal is now on blackpills 👉 https://t.co/cf6XGtYCeF pic.twitter.com/BtQ6DiOGY2 — blackpills (@blackpills) July 11, 2017

Selon Wikipedia, parmi les prochains titres à découvrir sur Blackpills, il devrait y avoir Game of Death (horreur) et deux comédies : Maniac et Superhigh qui est la série produite et joué par Kev Adams. Même si Wikipedia semble indiquer que ces séries seront disponibles en 2017, nous ne savons pas à quelle période de l’année. Nous savons juste, via le compte twitter de l’acteur que sa série débarquera sur Blackpills US le 25 septembre prochain.